Foggia, sventato assalto a portavalori/ Polizia mette in fuga criminali

Paura a Foggia per il tentato assalto ad un portavalori sull’autostrada A16 Bari-Napoli. Attacco sventato grazie all’intervento provvidenziale delle forze dell’ordine, che hanno messo in fuga i criminali. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta del Mezzogiorno, l’episodio è stato registrato nella notte tra il 22 ed il 23 agosto 2020, nei pressi del casello di Cerignola Ovest. Fonti di Polizia hanno reso noto che i banditi avevano dato alle fiamme un’automobile con l’obiettivo di bloccare la carreggiata, azione che però ha fatto scattare l’allarme alla Polstrada. L’arrivo degli agenti ha costretto i criminali alla fuga: nella zona sono stati rinvenuti una autogru ed un trattore Iveco, risultati rubati nel mese di luglio a Triggiano, provincia di Bari.

Foggia, fallito assalto a portavalori: polizia mette in fuga criminali

Per il momento non sono stati rintracciati i banditi che hanno tentato l’assalto al portavalori, ma sono in corso in queste ore le indagini. Secondo quanto riferito dal quotidiano, i criminali sono fuggiti a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle indagini degli inquirenti, che hanno rinvenuto a bordo dell’autogru un “jammer”, un disturbatore di frequenze. Grande paura a Foggia, dunque, per il tentato assalto al portavalori, il terzo nel giro di appena un mese: l’ultimo è stato registrato lo scorso 10 agosto sempre a Cerignola, anche in quel caso è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il peggio.



