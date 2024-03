Formaggio in Lombardia vale 1,4 miliardi di euro/ Cremona capitale del lattiero caseario italiano

Dal prossimo 12 al 14 aprile si aprirà una importante fiera sul formaggio in quel di Cremona, precisamente ‘Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival’, evento gastronomico e culturale per conoscere i migliori formatti di tutta Italia. A presentare l’evento è stato l’assessore di regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, che ha ricordato l’importanza del settore caseario cremonese e regionale: “Questa manifestazione – ha dichiarato Beduschi come si legge su Lombardianotizie.online – esalta il ruolo dei prodotti lombardi a Cremona, vera capitale del lattiero caseario italiano”.

“Siamo la regione dei 14 formaggi DOP – ha proseguito l’esponente della giunta regionale – che valgono 1,4 miliardi di euro. Rappresentano il 78% del food regionale, il 22% delle Dop nazionali e sono cresciuti del 5,7% in un anno. E vengono sempre più apprezzati anche sui mercati esteri. A Cremona si uniranno quindi gusto, tradizioni e i valori della nostra agricoltura. Per offrire una manifestazione sempre più articolata e di grande richiamo e promuovere il nostro straordinario patrimonio caseario e celebrando l’eccellenza dei nostri produttori. È un’occasione imperdibile per tutti coloro che apprezzano la qualità e l’autenticità dei formaggi lombardi e non solo”.

FORMAGGIO IN LOMBARDIA VALE 1,4 MILIARDI DI EURO: “IL GRANA E IL PARMIGIANO…”

Cinque dei 10 formaggi italiani più venduti nei mondo sono prodotti in Lombardia e i primi due assoluto sono il Grana Padano e Parmigiano Reggiano “Il Grana Padano DOP ed il Consorzio che ne riunisce i produttori – le parole di Stefano Berni, direttore generale Consorzio Tutela Grana Padano – si presenta di nuovo nel cuore di Cremona come main sponsor di ‘Formaggi & Sorrisi’ insieme agli amici del Consorzio del Provolone Valpadana”.

“Ci mettiamo grande impegno – ha continuato Berni – e siamo onorati di farlo in una comunità che ambisce a candidarsi Capitale italiana della Cultura nel 2027 con pieno diritto. Per il solo Grana Padano DOP, i caseifici di Cremona hanno il primato della media di produzione. Oltre 105 mila forme lavorate da ciascuno lo scorso anno. I visitatori potranno, quindi, degustare il formaggio Dop più consumato nel mondo e vivere un’emozione italiana portando a casa anche un sincero sorriso”.

