Formula 3, chi sono e componenti/ Il gruppo che suonò con Lucio Battisti

Formula 3: la storia del gruppo

Formula 3 è un gruppo musicale, attivo soprattutto negli anni settanta. La F3 è stata fondata nel 1969 ed era originariamente composta da Alberto Radius (chitarre e voce), Tony Cicco (batteria e voce) e Gabriele Lorenzi (tastiere e voce). La Formula 3 è l’unica band che accompagnò Lucio Battisti nei suoi concerti, in due tournée del 1970 e del 1971. “Abbiamo avuto la grande fortuna, noi la consideriamo un avvenimento storico, che gli unici 20 concerti fatti da Lucio li abbiamo fatti insieme, con i mezzi di allora, visto che non c’erano tutte queste strumentazioni di oggi, però c’era una grande energia, una grande vitalità, un grande successo, e quindi siamo passati alla storia anche per questo”, hanno ricordato Radius e Cicco, intervistati da Spaghettitaliani. Per il gruppo di Alberto Radius, Lucio Battisti ha scritto numerosi brani, come: “Questo folle sentimento”, “Eppur mi son scordato di te”, “Io ritorno solo”, “Sole giallo sole nero” e “La folle corsa”

Alberto Radius, chi è/ Chitarrista dei Formula 3, amico di Battisti e Battiato

Formula 3: le due formazioni

Con il brano “La folle corsa” la Formula 3 partecipò al Festival di Sanremo 1971 in abbinamento a Little Tony. La F3 si sciolse nel 1973 per volontà di Mogol e della Numero Uno di dar vita ai Il Volo, un grippo formato da musicisti affermati provenienti da formazioni di rilievo: Alberto Radius, Mario Lavezzi, Vince Tempera, Gabriele Lorenzi, Bob Callero e Gianni Dall’Aglio. “Quel gruppo era nato perché Mogol ha fatto scogliere la Formula 3, voleva puntare su qualcosa di internazionale”, ha detto Radius a Rolling Stone. La formazione originale della Formula 3, dal 1969 al 1973 e dal 1990 al 1993, era composta da Tony Cicco, Alberto Radius e Gabriele Lorenzi. Il gruppo si è riunito dal 2001 al 2013 con Ciro Di Bitonto (alle tastiere) Tony Cicco e Alberto Radius. La F3 ha interrotto definitivamente la sua attività nell’anno 2013.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Pesce: il successo con Romanzo Criminale/ Vita privata top secret e...Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko/ "Con mamma, a Pechino Express..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA