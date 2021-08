Forza Nuova espelle tesserati con Green Pass/ “Arma di regime: resistere con eroismo”

Forza Nuova, movimento di estrema Destra, espellerà tutti i suoi tesserati che entreranno in possesso di Green Pass, certificato vaccinale che da oggi diventerà obbligatorio in Italia per accedere a determinate attività. L’annuncio a tutti gli iscritti è stato inviato mediante una circolare, commentata in questi termini ai microfoni di Adnkronos dal leader capitolino di FN, Giuliano Castellino: “La nostra battaglia non è contro il vaccino. Chiunque scelga di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il Green Pass. Per questo chi lo scarica e lo utilizza verrà espulso dal movimento. Per noi quella carta verde è come nel comunismo avere il libretto rosso, pena il gulag”.

Il contenuto del testo inviato alle sedi di Forza Nuova presenti nella nostra Penisola fa riferimento a una guerra del sistema spietata contro le libertà fondamentali. Secondo gli esponenti forzanovisti, la certificazione verde, dopo due anni di restrizioni, coprifuoco, “museruole e arresti domiciliari di massa”, incarna a tutti gli effetti “l’arma definitiva necessaria al regime per procedere sulla via di un altrettanto definitivo controllo sociale fondato sul terrore, che potrà essere solo ancora più asfissiante e spietato contro i dissidenti. Gli altri, quelli che ancora non comprendono, saranno gli schiavi perfetti, perché non si accorgeranno di esserlo”.

FORZA NUOVA CONTRO GREEN PASS: “FONDAMENTALE NON PIEGARSI”

Forza Nuova, nel prosieguo della circolare inoltrata ai suoi militanti, scrive che si sta andando verso una segregazione sociale fondata su sedicenti basi sanitarie, con il mondialismo che, tuttavia, “non aveva previsto che quei pochi che lottarono fin da subito sarebbero diventati tanti. In questo contesto sarebbe, dunque, assolutamente inconcepibile che un forzanovista, oggi combattente di prima linea contro il Green Pass, pensasse di combattere questa guerra avendo scaricato il passaporto sanitario, mentendo a se stesso e ai suoi camerati, fingendo di fare il guerriero ma avendo già venduto l’anima al nemico”.

Ecco perché, si legge nella porzione finale del documento, l’Ufficio Politico del Movimento ha sancito che chiunque, militante o dirigente, per qualsiasi ragione si adeguasse a questa intollerabile e definitiva operazione di controllo sociale, sarà soggetto all’immediata e irrevocabile espulsione da Forza Nuova. Secondo i vertici della realtà di estrema Destra, è fondamentale “non acquisire il Green Pass, non piegarsi, costi quel che costi. Ogni assistenza legale ed economica possibile sarà fornita ai nostri che dimostreranno col rifiuto del lasciapassare la propria coerenza, fino all’eroismo”.



