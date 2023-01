Fosca Innocenti 2/ Anticipazioni 20 gennaio 2023: Lapo vuole il casale di Fosca!

Fosca Innocenti 2, anticipazioni seconda puntata su Canale 5 il 20 gennaio 2023

Nuovo appuntamento con Fosca Innocenti 2, in onda su Canale 5 venerdì 20 gennaio. Dopo aver fatto la conoscenza dei nuovi personaggi che animeranno la seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada, vedremo in che modo la presenza di Lapo causerà qualche problema al vicequestore protagonista. Fosca, infatti, non solo si troverà a indagare su un nuovo omicidio, ma nella seconda puntata capirà anche bene quale sia lo scopo del suo ex flirt, e il motivo per cui è arrivato ad Arezzo senza preavviso.

Nel cast di Fosca Innocenti 2 ritroviamo Vanessa Incontrata nei panni della protagonista; Francesco Arca è Cosimo; Giorgia Trasselli è Bice, la tata di Fosca; Giovanni Scifoni è Lapo Fineschi; Desirée Noferini è l’agente scelto Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è l’ispettrice Rosa Lulli; Francesco Leone è l’agente Pino Ricci; Caterina Signorini è l’agente Rita Fiorucci, new entry nella questura.

Anticipazioni Fosca Innocenti 2: l’episodio dal titolo “Legami pericolosi”

Nella seconda puntata di Fosca Innocenti 2 dal titolo Legami pericolosi, a Fosca spetta il compito di indagare su un nuovo caso di provincia. Stavolta è stata uccisa una sarta di nome Angela. La vittima è stata trovata morta con una forbice conficcata nel cuore nel negozio di abiti da sera dove lavorava. E’ un caso di omicidio molto particolare, perché Fosca è attratta fin da subito da un odore che sente non appena è a contatto con l’arma del delitto. La forbice emana una fragranza molto particolare. Questo è solo il primo indizio che aiuterà Fosca a individuare l’assassino e consegnarlo alla giustizia.

Infatti, spunta un sospettato, un barista innamorato, che potrebbe aiutarla a risolvere il caso. Nel frattempo, il vicequestore Innocenti deve anche pensare alla sua vita privata. Da quando Lapo è ripiombato improvvisamente ad Arezzo, la situazione con Cosimo si è fatta complicata. Inoltre, Fosca ha scoperto che il suo ex flirt mira a riavere indietro qualcosa a lei molto prezioso: il suo amato casale. Lapo lo vuole, è convinto sia di sua proprietà. Fosca dovrà lottare con tutte le sue forze.











