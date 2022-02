Fosca Innocenti/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: l’omicidio di Asia Borghi

Fosca Innocenti, trama seconda puntata 18 febbraio

Questa sera, venerdì 18 febbraio, andrà in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti, la nuova serie di Mediaset, girata ad Arezzo la scorsa estate, con un cast straordinario, in cui spiccano Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Giorgia Trasselli e Irene Ferri. Spalmata in 4 puntate in prima serata su Canale 5, il debutto di venerdì 11 febbraio ha tenuto incollati al piccolo schermo 4 milioni di telespettatori con il 20% di share. L’attrice spagnola interpreta il vice questore Fosca Innocenti, dotata di un “fiuto” particolarmente sviluppato che, non solo la distingue dagli altri agenti, ma le permette di individuare indizi che altrimenti sarebbero sfuggiti nel corso delle varie indagini. Nella puntata di questa sera dal titolo “La notte degli imbrogli” Fosca si trova a indagare su un caso che la riguarda personalmente e ad affrontare l’imminente partenza di Cosimo, a cui non è riuscita a dichiarare i suoi sentimenti, per New York.

FOSCA INNOCENTI/ Diretta 11 febbraio e anticipazioni: Fosca risolve un caso spinoso!

Fosca Innocenti, anticipazioni “La notte degli imbrogli”

Nella seconda puntata di “Fosca Innocenti” dal titolo “La notte degli imbrogli” c’è il caso di Asia Borghi da risolvere: un omicidio che non solo ha sconvolto tutta la città di Arezzo ma anche l’abile vicequestore. La vittima infatti era una ex compagna di scuola di Fosca, con la quale lei aveva tagliato i ponti a causa di un litigio. La tragica morte della donna non può che spingerla ancora di più nelle indagini, per ricostruire il puzzle della vita di questa persona che un tempo conosceva bene. Fosca scopre che nell’ultimo periodo Asia stava coltivando il sogno di diventare un’attrice affermata, motivo per cui si era trasferita a Milano. Nel capoluogo lombardo però le cose non sono andate come sperava e quindi aveva fatto ritorno ad Arezzo per lavorare come insegnante di recitazione in un liceo. La matassa non è facile da sbrogliare ma Fosca può contare sul suo dono straordinario: l’olfatto. Come se non bastasse si avvicina la partenza di Cosimo e questo non fa che peggiorare la situazione, rendendola inquieta.

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI FOSCA INNOCENTI SECONDA PUNTATA 18 FEBBRAIO/ Cosimo vola a New York?Location Fosca Innocenti: dov'è stat girata?/ Arezzo e dintorni: da Piazza Grande a Montecchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA