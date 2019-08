Frammenti di bugie/ Su Rai 2 il film con Nicole de Boer (oggi, 23 agosto 2019)

Frammenti di bugie andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di venerdì 23 agosto, alle ore 21.20. Si tratta di un thriller per la televisione diretto nel 2016 da David Winning (A summer romance, A twist of Christmas, Il Natale delle verità) ed interpretato da Nicole de Boer (Non fidarti di nessuno, Metal tornado, Torbide relazioni), Gina Holden (Un poliziotto e mezzo – Nuova recluta, Un tavolo per due, L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles), Iris Quinn (Tutte tranne lei, I tulipani dell’amore, Quando l’amore arriva in città) e Lochlyn Munro (Senza riscatto, I circuiti dell’amore, Max 2 – Un eroe alla Casa Bianca). Il titolo internazionale della pellicola è Cradle of lies, traducibile alla lettera come La culla delle bugie.

Frammenti di bugie, la trama del film

Ecco la trama di Frammenti di bugie. Marissa sta aspettando un bambino e sembra destinata a restare una ragazza madre, quando a causa di un grave incidente automobilistico finisce in coma. Si risveglia diversi anni dopo e, dopo un periodo di cure e recupero, viene dimessa. La donna ricorda chiaramente di essere stata incinta e le viene detto che ha effettivamente partorito, ma della bambina non si trova nessuna traccia e Marissa non riesce a scoprire neppure come è stata chiamata. Ricorda però chiaramente che si trattava di una femmina, in base alle ecografie che aveva già fatto. La donna non ricorda chiaramente gli ultimi giorni prima dell’incidente, ma deve affidarsi solo a brevi e sporadici flashback, che le appaiono in mente nei momenti più inattesi. Con l’aiuto della madre decide però di scoprire quale sia stato il destino di sua figlia, di cui non ricorda nulla ma al cui proposito ha delle sensazioni di dolore e pericolo. Quasi per caso Marissa si rende conto che una delle sue migliori amiche (Gina Holden) ha una bambina della stessa età che dovrebbe avere sua figlia, seppure non ricordi, al momento dell’incidente, che la donna fosse incinta. Marissa decide così di indagare sulla strana e sospetta coincidenza, sperando che possa condurla verso la verità e le permetta di scoprire che fine ha fatto la sua bambina scomparsa, che dopo anni non ha mai avuto l’occasione nè di vedere nè tanto meno di tenere in braccio.

