Francesca Antonini, moglie di Giorgio Tirabassi/ “Dopo 30 anni insieme, l’intesa è..”

Pubblicità

Francesca Antonini è la moglie di Giorgio Tirabassi. L’attore di “Boris” e di “Distretto di polizia” ha parlato in più occasioni del loro rapporto solido che va avanti ormai da oltre 30 anni. Tirabassi ha infatti trovato in Francesca non solo una compagna di vita ma anche una complice oltre che madre per i suo figli. “Abbiamo fatto due figli, in trentuno anni insieme.” ha raccontato l’attore qualche tempo fa, che non ha negato che tra loro ci sono stati anche momenti di forte crisi. “Abbiamo avuto anche la crisi del settimo anno, quella da manuale, dove ci siamo separati per cinque o sei mesi. Separati con le crisi e con tutte le cose del caso.” È stato un momento della loro vita molto difficile, anche perchè i due avevano già un figlio. “poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho una intesa ancora adesso che è importante.” ha poi aggiunto.

Giorgio Tirabassi e Francesca Antonini: “compromessi d’amore”

In una intervista rilasciata tempo fa a “Famiglia Cristiana”, Giorgio Tirabassi ha dichiarato di avere sempre fatto scelte lavorative che non andassero in contrasto con sua moglie Francesca Antonini e, più in generale, con la sua famiglia: “Ho fatto sempre scelte in funzione della mia famiglia. – ha ammesso l’attore – Sono stato anche fortunato perché ho avuto la possibilità di lavorare, quasi sempre, a Roma. Non mi è mai successo di stare quattro mesi a Sofia o a New York. Sette o otto mesi sì, ma a Cinecittà… quindi a casa.” ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA