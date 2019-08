Francesca Cavallin e Stefano Remigi, matrimonio finito/ “Ci credevo, ora sono single”

L’interprete di Un medico in Famiglia, Francesca Cavallin, è tornata single. Attraverso il settimanale Grazia, l’attrice ha infatti annunciato la fine del matrimonio con Stefano Remigi. Matrimonio finito in pratica due anni e mezzo fa come racconta l’attrice: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio”. Una sconfitta pesante da cui non è stato facile rialzarsi: “È stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: “Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza”. Poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria”. La prospettiva cambia totalmente con la consapevolezza che tutto ora è sulle sue spalle: “Impari cose che prima non sapevi fare, anche nella gestione della casa. Adesso è tutto sulle mie spalle. E il mio obiettivo è quello di essere completamente indipendente”.

Francesca Cavallin è single: “Mi godo questo momento”

Ad oggi Francesca Cavallin è ancora single: “Ho acquistato maggiore consapevolezza. E mi godo questo momento. C’è solo un rischio: irrigidirsi in una autarchia sentimentale che non permetta più a nessuno di entrare”. Ricordiamo, infine, gli esordi dell’attrice. Nel 2006 debutta sul grande schermo con il film Vita Smeralda di Jerry Calà. L’anno successivo è, nel ruolo di Emanuela Setti Carraro, al fianco di Giancarlo Giannini nella miniserie tv Il generale Dalla Chiesa di Giorgio Capitani. Inoltre conduce una rubrica dedicata all’arte del Novecento su LA7, all’interno di Omnibus Estate. In seguito la Cavallin acquista sempre più successo con vari ruoli in film e serie tv.

