Francesca Costa, moglie Luigi Di Bella/ “Il vero Amore, quello dell’anima”

Francesca Costa è stata la moglie di Luigi Di Bella, il dottore conosciuto per il suo “metodo Di Bella” nella lotta contro il cancro. Un grande amore quello tra Francesca e il dottore suggellato anche dalla nascita di due figli: Giuseppe ed Adolfo. Sulla donna che è stata accanto al medico per tutta la sua vita però si conosce davvero poco: una cosa è certa, che i due si sono amati tantissimi e che Francesca è stata uno dei pilasti della vita del dottore che tanto ha fatto per la lotta contro i tumori. In una lettera di Di Bella si legge un ricordo della moglie: “lei vestiva sempre o quasi un abito viola; era snella, bellissima, castissima… i suoi occhi non erano quelli comuni, avevano qualcosa di perfettamente distinto, mi pareva guardare un angelo …l’Amore, il vero Amore, quello dell’anima, me la figurai come …un sole lucente, che mi avvolgesse con le sue spire per portarmi in alto, in alto …mi pareva Iddio l’avesse creata per redimermi, per guidarmi”.

Francesca Costa e Luigi Di Bella: un grande amore e due figli

Una lettera custodita gelosamente da cui è possibile comprendere il grande amore che ha unito Luigi Di Bella e Francesca Costa per tutti i giorni della loro vita. A colpire Di Bella sin dall’inizio sono gli occhi di “Ciccina”, come la chiamava lui, questa donna che gli è stata sempre accanto nei momenti felici, ma anche in quelli difficili della vita. La coppia è stata insieme per tantissimi anni, anche se l’amore è sbocciato davvero presto. A soli 18 anni, infatti, Luigi di Bella dichiara il suo amore ad una giovanissima Francesca con una lettera toccante ed emozionante con cui l’ha conquistata. Da quel giorno i due non si sono più lasciati diventando dopo diversi anni marito e moglie.

