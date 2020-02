Francesca De André contro Gennaro Lillio/ “Troppo social. Si faccia una vita!”

Francesca De Andrè torna a tuonare contro Gennaro Lillio. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e lì hanno iniziato una relazione che si è poi conclusa alcune settimane dopo la fine del programma tra pesante accuse reciproche. A distanza di un anno da quella rottura, Francesca De André è tornata a parlare di Gennaro tra le pagine del settimanale Mio, con parole non proprio positive. In merito la De André è tornata a parlare anche della rottura con Giorgio Tambellini, che è poi tornato ad essere il suo fidanzato. “Io ho affermato che Giorgio era stato superficiale per quello che ha detto quando ci siamo lasciati. Nonostante fossi stata io a capire che le cose non andavano, lui (Gennario, ndr) è corso sui social a dire che mi aveva lasciato lui.”

Francesca De André torna ad attaccare Gennaro Lillio

Nasce poi proprio da questo pensiero l’accusa che Francesca De André lancia al suo ex Gennaro Lillio: “È troppo legato ai social e questo era un problema nella nostra storia: ogni volta che discutevamo, lui andava su Instagram! – e aggiunge ancora – Comunque una persona che risponde in modo così cattivo denota rancore. Forse non gli è ancora passata? E poi qual è il suo background prima di me? Lory Del Santo”. Parole pungenti quelle della De André che non si risparmia contro il suo ex a cui, tuttavia, dichiara di augurare il meglio. “A Gennaro auguro il meglio. Che si faccia una vita e che se la faccia bella”, conclude. Chissà se Gennaro se la sentirà di replicare a questo nuovo attacco della De André…

