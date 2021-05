Francesca De André/ “Giorgio? Momento non idilliaco. Ora penso a me e alla musica”

Per Francesca De André è un momento ricco di progetti. Presto arriverà il suo primo singolo di cui svela qualche dettaglio in diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella. “Il brano è nato da un’idea del mio produttore che è molto estroverso, lui ha molte idee riguardanti il lato artistico, musicale, parliamo molto e nascono delle idee. Questo nuovo singolo avrà un ritornello che sarà mezzo in inglese, mezzo in francese.” ha raccontato la De André che non chiude dunque le porte ad un futuro nella musica, “Io in mente ho un sacco di progetti perché ho tantissime passioni, quindi a livello di idee ne ho più di una. Se non si limitasse ad un solo singolo, ben venga!” D’altronde la musica Francesca ce l’ha nel sangue, essendo figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De Andrè.

Proprio in merito alle canzoni di suo nonno, Francesca De André ha ammesso in diretta radio che “mio nonno mi hanno aiutato a sopravvivere. Una citazione? Sicuramente ‘Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior’ mi appartiene tanto.” Dalla musica si passa a parlare di amore e, in particolare, al rapporto della De André col fidanzato Giorgio Tambellini: “Me lo chiedono un po’ tutti, però quando non ne parlo è perché non ho voglia di parlarne.” ha chiarito subito l’ex gieffina. Ha così spiegato come stanno le cose: “In tutte le coppie ci sono alti e bassi, non è che si vive sempre di momenti belli, però perché raccontare quelli brutti? È un momento passeggero che non è idilliaco, ora penso a me stessa.” Con la sua ben nota schiettezza, Francesca ha concluso “Invece di stamparmi un bel sorriso finto e farmi delle storie su Instagram dove faccio finta di niente dico la verità. Non dico niente perché non c’è nulla di bello da dire”.

