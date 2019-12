Francesca De André/ La sorella Fabrizia “Chiamami”: lei replica a Pomeriggio 5

Torna ad accendersi nello studio di Pomeriggio 5 lo scontro tra Francesca De André e sua sorella Fabrizia. Ormai è cosa nota che l’ex gieffina abbia deciso di raffreddare i rapporti con la sorella, ritenuta da lei complice del ‘presunto complotto che aveva come fine quello di far finire la sua storia con Giorgio Tambellini. Fabrizia ha assolutamente negato e ha anzi chiesto alla sorella di sotterrare l’ascia di guerra e fare pace. Proprio nel salotto di Barbara D’Urso, Fabrizia ha lanciato un appello alla sorella Francesca che oggi, 9 dicembre, sarà ospite della D’Urso proprio per replicare a quelle che sono state le dichiarazioni della sorella di pochi giorni fa. Che abbia deciso di riappacificarsi con Fabrizia?

Francesca De André risponde all’appello della sorella Fabrizia?

D’altronde, pochi giorni fa a Pomeriggio 5, Fabrizia De André ha parlato di suo padre Cristiano, svelando che i rapporti sono oggi molto positivi. Da qui l’appello a sua sorella Francesca affinché decida di dire basta alle ostilità nei loro confronti. “Mio padre? Sono felice di aver ottenuto finalmente quello che ho sempre desiderato – sono state le parole di Fabrizia a Pomeriggio 5. Poi sulla sorella – Francesca non risponde alle mie chiamate e ai miei messaggi. Ho avuto delle notizie dal suo agente quando è stata in ospedale. Per ora le lascio il suo spazio”. Infine l’appello: “La mia porta è sempre aperta per lei […] Pensaci bene, ti stai perdendo gli anni più belli di mio figlio Riccardo”. Quale sarà la risposta dell’ex gieffina alle parole di sua sorella? Lo scopriremo tra poco.

