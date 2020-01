Francesca De André piange a Pomeriggio 5/ “Cose personali”, la D’Urso preoccupata

Momento inaspettato nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 quando, di punto in bianco, Francesca De André scoppia in lacrime. Ospite di Barbara D’Urso, oggi senza voce, la De André si è commossa alla fine di un servizio mandato in onda dalla conduttrice in cui sono state riproposte le dichiarazioni fatte da Adriana Volpe nel corso della diretta di ieri del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha infatti parlato della difficoltà di essere madre a causa di contratti che non tutelano questo status, così come a lei è capitato alla Rai. Tornati in studio dopo la visione di queste immagini, Barbara D’Urso ha notato Francesca De André scossa e in lacrime.

Francesca De André si commuove a Pomeriggio 5: perché?

“Cos’è successo Franci?” chiese allora la conduttrice, palesemente sorpresa di vedere la sua ospite in lacrime. Francesca De André replica: “Niente, mi sono venute in mente cose personali”. La D’Urso cerca di capirne di più e chiede per la sua ospite un bicchiere d’acqua ma Francesca non riesce a proferire parola e chiede di poter rimanere in silenzio e passare oltre. La parola passa allora a Roberta Beta, al suo fianco, che commenta le dichiarazioni di Adriana Volpe appena ascoltate. Per il resto della puntata non si torna sulla De André e sulle motivazioni che hanno scatenato le lacrime nel corso della diretta di Pomeriggio 5. Difficile dire cosa abbia ricordato ma pare certo che sia qualcosa legato alla maternità o, comunque, alla famiglia.

