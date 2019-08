Francesca Della Valle e Lando Buzzanca/ Matrimonio alle porte: “Sarà al mare ma..”

Ottantaquattro anni e un matrimonio (il secondo) in arrivo. Lando Buzzanca si prepara a convolare a nozze con Francesca Della Valle, donna della quale si è innamorato dopo aver superato il grande dolore per la perdita di sua moglie Lucia. Oggi i due stanno organizzando tutti i preparativi per il lieto evento che sarà al mare, come svela al settimanale Lei Francesca. “Sicuramente il mare farà da cornice al nostro matrimonio. – ammette la donna, che aggiunge – Io sono di origini pugliesi, lui siciliane, le onde la faranno da padrone. E ci sarà un bel menù a base di pesce”. I loro testimoni di nozze saranno “Persone che comunque sono vicine a noi. Persone amiche, non parenti, molto care a me e a lui”. Lando e Francesca faranno del loro modo di essere il tema centrale del grande evento.

Francesca Della Valle: “Lando Buzzanca è un uomo come pochi”

Lo ammette proprio Francesca Della Valle nel corso dell’intervista: “Anche la nostra ironia farà parte delle nozze. – ammette la futura moglie di Lando Buzzanca – Il nostro matrimonio avrà in qualche modo le caratteristiche che riguardano il nostro essere”. Poi torna con la mente all’inizio della loro relazione e svela: “Ci siamo conosciuti nel 2016, erano sei anni che Lando era vedovo. Ha figli più grandi di me, che hanno preso di buon grado questa relazione.” E Lando cosa ne pensa di lei? “Dice che ha incontrato solo due grandi donne nella sua vita: mia moglie e me. – ammette la Della Valle – Io sono onorata di questo. È un uomo come pochi. È un vero uomo sotto molti punti di vista. Mi fa stare bene. Per ora ognuno vive nella propria casa, dopo sposati andremo a vivere insieme. È come una fiaba”.

