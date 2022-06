Francesca Della Valle “Ho rivisto Lando Buzzanca, leone in gabbia!”/ Barbara D’Urso la ‘incastra’

Caso Lando Buzzanca: novità a Pomeriggio 5

Si torna a parlare del caso Lando Buzzanca a Pomeriggio 5 con importanti aggiornamenti. In studio, ospite di Barbara D’Urso, c’è il figlio del noto attore, Massimiliano Buzzanca, a cui la conduttrice anticipa di aver fatto, grazie ai suoi giornalisti, una scoperta importante. Prima, però, ripercorre le ultime novità postate da Francesca Della Valle, compagna di Buzzanca, che ha infatti annunciato di averlo finalmente rivisto.

“Dal 15 aprile oggi, 2 giugno, ho rivisto Lando per “gentile” concessione dell’ADS. Seppur dimagrito, sempre più afasico, beve senza difficoltà

È un leone in gabbia … vuole uscire! Avrà ancora casa sua?” ha scritto Francesca Della Valle sui suoi social, lanciando dunque nuove accuse al figlio Massimiliano oltre al rinnovato appello di far uscire Lando dalla RSA.

Barbara D’Urso sul caso Lando Buzzanca: scovato un video che lancerebbe sospetti su Francesca Della Valle

Il post di denuncia di Francesca Della Valle viene commentato in studio da Massimiliano Buzzanca. L’uomo nega che il padre sia affetto soltanto da un’afasia e parla, invece, di condizioni più gravi: “Ma magari avesse soltanto un’afasia! Purtroppo tu gli racconti le cose ma non è che capisce tanto… Il dimagrimento? È vero, l’ho detto anche io. Lui mangia, mangia anche tanto ma non assimila.”

Chiarito questo punto, Barbara D’Urso svela allora il retroscena annunciato all’inizio che riguarda il dottore Tomaselli, che in un convegno si è presentato accanto alla Della Valle come dottore di Lando Buzzanca prima della RSA. I suoi giornalisti hanno infatti scovato un video risalente al 2019 in cui i due collaboravano ad un progetto riguardante la preparazione al matrimonio e in cui il dottore si presentava come medico estetico, cosa che andrebbe dunque a cozzare con le competenze necessarie per il caso di Buzzanca. Ci saranno chiarimenti da Francesca Della Valle?

