Francesca Falomo, matrimonio in vista con Galante?/ Non solo, lui vorrebbe…

Francesca Falomo è la ragazza che ha conquistato il cuore di Fabio Galante. Da quando è entrata nella sua vita, l’ex calciatore ha messo la testa a posto, smarcandosi da flirt e relazioni poco durature. Sembrerebbe che l’aspirante ballerino, in gara a Ballando con le Stelle 2021, abbia finalmente trovato il vero amore. E in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo non ha fatto mistero di voler fare le cose molto seriamente con Francesca Falomo. Si parla di matrimonio, ma non solo: l’ex difensore di Genoa e Livorno vorrebbe mettere su famiglia.

Se le nozze, per il momento, non sono arrivate è da attribuire alla crisi sanitaria, che in questi ultimi due anni ha quantomeno rallentato le decisioni di tutti noi. Dunque chissà che dopo Ballando con le Stelle, Francesca Falomo e Fabio non riprendano il discorso del matrimonio.

Francesca Falomo e Fabio Galante, quanti progetti in vista

Lo sportivo ha descritto la sua fidanzata come una persona seria, intelligente ed estremamente sensuale. Il sogno del matrimonio è un progetto concreto, per ora solo rimandato. Nel frattempo Fabio e Francesca hanno alimentato la propria storia d’amore godendosi la convivenza a Milano, che prosegue nel migliore dei modi. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della dolce metà di Fabio Galante, descritta dai ben informati come una ragazza molto sportiva e appassionata al fitness e al calcio. In passato Francesca Falomo ha praticato diverse discipline, tra cui il basket, lo sci, la danza e lo spinino. Prima di innamorarsi perdutamente di lei, Fabio Galante è stato accostato ad altre donne dello spettacolo come Laura Freddi, Giorgia Palmas, Laura Torrisi, Giogia Surina.

