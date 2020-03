Francesca Fioretti, ricorda Davide Astori/ “Tu, il mio posto sicuro….”

Domani, 4 marzo 2020, saranno due anni senza Davide Astori. Un’assenza che pesa, per il mondo del calcio, per gli addetti ai lavori che hanno avuto la fortuna di conoscere non solo un grande giocatore ma soprattutto uno splendido ragazzo. E chi meglio di Francesca Fioretti, la sua compagna di vita, può dire chi era Davide Astori, quanto la sua mancanza sia presente ogni giorno, da quella maledetta mattina in cui il capitano della Fiorentina non scese a fare colazione con i suoi compagni nell’albergo di Udine dove i viola si trovavano in attesa di giocare contro i friulani. Era morto, Davide Astori. Si era sentito male e il suo cuore aveva smesso di battere. Ma quello della compagna Francesca Fioretti, quello della figlia Vittoria, ancora e sempre continueranno a battere per lui. E in questo senso arriva una conferma direttamente dai social.

FRANCESCA FIORETTI, IL MESSAGGIO PER DAVIDE ASTORI

Non può essere un timing casuale quello relativo alla foto postata da Francesca Fioretti su Instagram. Ad un paio di giorni dal secondo anniversario della morte di Davide Astori, ecco la compagna del capitano viola immortalata su una spiaggia mentre tiene in braccio la piccola Vittoria. Dà le spalle all’obiettivo, Francesca, guarda il mare, verso l’orizzonte, dove si staglia un sole luminoso, quasi accecante. Una descrizione di forza che non può far pensare a Davide Astori, il suo compagno di vita. Ed è proprio a lui che Francesca pare rivolgersi con le poche parole scelte a commento di questa foto: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre”. Poche parole, ma abbastanza da chiarire il pensiero di Francesca Fioretti. Davide Astori è rimasto, nel cuore di chi gli voleva bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA