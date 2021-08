Francesca Forgione “Sono la nipote di Padre Pio”/ La tiktoker svela “è mio zio”

Si chiama Francesca Forgione e, stando alle sue dichiarazioni, è la nipote di Padre Pio. Stando a quanto riporta webboh.it, questa giovane TikToker avrebbe raccontato – sfruttando il trend nel quale i TikToker rispondono alle domande a loro poste più di frequente – di avere un legame di sangue col santo che sarebbe infatti suo zio di secondo grado. La rivelazione della ragazza ha scatenato la curiosità di molti utenti su quale fosse la vera identità di Padre Pio. Non tutti sanno che il santo si chiamava all’anagrafe Francesco Forgione. Nacque a Pietrelcina (in provincia di Benevento) nel 1887, fu un frate cappuccino ed è ricordato per le stimmate che segnarono il suo corpo. A lui sono stati attribuiti molti miracoli e, ad oggi, è uno dei santi amati e celebrati dal popolo cattolico. Nel 1998 Francesco Forgione venne santificato dalla Chiesa Cattolica.

La Tiktoker Francesca Forgione svela: “Il papà di mio nonno era cugino carnale di Padre Pio”

La rivelazione della tiktoker Francesca Forgione ha inevitabilmente scatenato commenti increduli ma anche tanta curiosità e confusione. C’è chi ha infatti capito che Padre Pio fosse il nonno e non lo zio della ragazza, cosa impossibile in quanto, essendo stato un frate, l’uomo non ha avuto moglie e figli ma ha dedicato la sua vita alla chiesa in castità. Di fronte ai dubbi generali, Francesca allora ha fatto una precisazione: “Il papà di mio nonno era cugino carnale di Padre Pio”, ha aggiunto in un commento al video che, in poco tempo, ha fatto il giro del web, diventando virale.

