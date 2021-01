Francesca Rocco e Giovanni Masiero, Verissimo/ Secondo figlio in arrivo:”Presto in 4″

Proprio qualche giorno fa Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno annunciato sui social che presto saranno in 4. La bella gieffina è incinta del suo secondo figlio e l’amore con suo marito va avanti a gonfie vele. Per tutti loro rimangono i protagonisti del Grande Fratello, due giovani che si sono innamorati e conosciuti proprio all’interno della casa e su cui in pochi avrebbero scommesso qualcosa, soprattutto all’inizio. Chicca sembrava insistenze e davvero onnipresente ma alla fine ha fatto bene così visto che i due non solo si sono fidanzati ma poi anche sposati abbracciando la loro prima figlia, la piccola Ginevra, qualche anno dopo.

Oggi pomeriggio su Canale5 sentiremo la loro storia e rivivremo la loro ultima intervista a Verissimo dove hanno presentato la loro bambina e parlato del loro rapporto che era finito in crisi un paio di anni fa lasciando i fan senza fiato e appesi ad un filo.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero in attesa del secondo figlio

Tutto adesso va bene, sui social Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno accolto il nuovo anno tra coccole e baci ma, soprattutto, con il pancione che lievita in attesa del parto. Annunciando la gravidanza la stessa gieffina ha scritto: “In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta”. I due si sono conosciuti conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2015 e insieme hanno messo su famiglia raccontando proprio a Verissimo le difficoltà di due neo genitori tra parto e vita rivoluzionata.

