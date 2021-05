Francesca Rocco mamma bis, è nata Beatrice/ Giovanni Masiero “Siamo 4, che team!”

“Tra qualche giorno è la festa della mamma, e quest’anno per me sarà ancora più speciale perché sarò mamma bis!” scriveva Francesca Rocco solo qualche giorno fa su Instragram al fianco di una bellissima foto col pancione. Un pancione che oggi non c’è più perché la piccola di casa Masiero-Rocco è nata. Ad annunciarlo con un post su Instagram sono stati in contemporanea proprio Francesca e suo marito Giovanni Masiero: “06.05.2021 ore 15:30 è nata la nostra piccola Beatrice Masiero“ ha scritto la Rocco nel suo annuncio accompagnato dalla foto di lei e suo marito che si baciano mentre hanno tra le braccia la piccola. “Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice, benvenuta!” è la frase con la quale Giovanni ha invece annunciato il lieto evento al mondo.

FRANCESCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO, VERISSIMO/ "Dopo Ginevra, un'altra femmina..."

Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis: la piccola Beatrice è già su Instagram!

Tantissimi gli auguri ricevuti da Francesca Rocco e Giovanni Masiero che, ricordiamo, sono già genitori di una bambina, Ginevra. Oggi, 6 maggio, è nata la sorellina Beatrice che, come apprendiamo da Instagram, ha già il suo profilo personale sul noto social. Una scelta, quella di far esordire la bambina appena nata su Instagram, che è stata fatta dalla coppia anche per la maggiore delle figlie, che oggi conta sul suo profilo oltre 22 mila follower. A poche ore dalla nascita, la piccola Beatrice ha già i suoi 180 follower, ma non ci sono ancora scatti pubblicati della bambina.

Giovanni Masiero, gaffe della fan/ "Hai fatto il GF con quella smorfiosa di Chicca?"

