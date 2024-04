Francesca Verdini, chi è la compagna di Matteo Salvini/ “Vi dico la cosa che apprezzo più di lui…”

Tra Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini ci sono vent’anni di differenza ma…

Nella vita privata e sentimentale di Matteo Salvini c’è la compagna Francesca Verdini. Chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà del leader leghista? Francesca Verdini è la figlia di Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia e storico braccio destro di Silvio Berlusconi. Francesca lavora nel ristorante PaStation situato nei pressi di Montecitorio. E’ laureata in Economia all’Università LUISS e pare abbia collaborato con una società argentina che si occupa di networking nel mondo dell’arte. Con Matteo Salvini le cose procedono a gonfie vele, ormai dal 2019.

In questi anni la coppia ha resistito alle malelingue e alle ipotesi infauste di chi pensava non sarebbero durati per via della differenza d’età. In una intervista al settimanale Chi, la compagna di Matteo Salvini ha spiegato cosa l’ha colpita del leader leghista e come è nata la loro relazione. “Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”, ha detto Francesco Verdini.

Matteo Salvini e Francesca Verdini, il matrimonio per ora può aspettare. Il leader leghista: “E’ la numero uno”

“L’ho conosciuta che avevo 46 anni, lei 26, ma se c’è testa l’età non fa la differenza. Lei è la numero uno“, aveva invece spiegato Matteo Salvini, parlando della sua storia con Francesca. Il noto politico ha sempre spese parole al miele per la sua compagna, definendola “una ragazza straordinaria”.

“Perché non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita. Sono fortunato perché la mamma di Federico è una donna straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria, e Francesca è un gioiello”, spiega il leader della Lega. In questi anni si è parlato spesso di un possibile matrimonio tra i due, ma evidentemente non è ancora arrivato il momento. Ad oggi la coppia preferisce godersi il presente…

