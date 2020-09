Francesca Verdini e Matteo Salvini, bacio al Festival di Venezia/Matrimonio in vista?

Nessuna dedica d’amore social da parte di Matteo Salvini alla sua Francesca Verdini, nemmeno quando il Capitano, qualche ora fa, ha pubblicato la foto che ha fatto già il giro del web, e in cui lui e la sua compagna appaiono felici e sorridenti pronti per sbarcare al Festival di Venezia non prima di aver scambiato dei baci a favore dei giornalisti che lo chiedevano a gran voce. Le risate e l’imbarazzo non è mancato, ma quella che è avvenuta al lido nelle scorse ore, è comunque quella che possiamo definire una prova tecnica da possibile first lady per la dolce Francesca Verdini. I due si sono avvicinati al lido con i riflettori di tutti puntati addosso mentre si tenevano stretti per mano, si baciavano e si guardano fisso negli occhi.

BACIO AL FESTIVAL DI VENEZIA, ARRIVANO LE NOZZE PER SALVINI E FRANCESCA VERDINI?

I fan di Matteo Salvini si sono già sciolti mentre qualcuno ha fatto notare che Francesca Verdini è sempre vestita di nero (con relative battute sulla sua vita amorosa con il Capitano), fatto sta che i due stanno mettendo un piede dopo l’altro in questa relazione e se fino a qualche settimana fa si parlava della loro convivenza e del trasloco in una casa molto più grande dove vivere in formato famiglia, il bacio a Venezia non fa altro che pensare che presto potrebbero addirittura arrivare le nozze per la coppia.

Ecco gli scatti a Venezia:

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Amici!☀️ Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: 5 Set 2020 alle ore 12:40 PDT





