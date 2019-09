Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini/ Aria di crisi col leader della Lega?

Francesca Verdini ha fatto impazzire il mondo del gossip nel corso dei mesi estivi. La bellissima fidanzata di Matteo Salvini è stata al centro di parecchi rumors ed è diventata una delle donne più chiacchierate del momento. La classe 1991 fa coppia fissa con il leader della Lega dallo scorso marzo e da quel momento, a loro malgrado, sono diventati protagonisti delle cronache rosa. Fisico mediterraneo e grande riservatezza, Francesca Verdini è ormai una vera e propria ossessione per i paparazzi, che faticano a scovare informazioni sull’attuale fidanzata di Matteo Salvini. Si sa per certo che Francesca ha la politica nel sangue: è infatti figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia. Matteo Salvini lo ha conosciuto praticamente per caso e non è passato molto tempo perché tra i due scoppiasse l’amore. Nelle ultime settimane, tuttavia, alcuni rumors hanno ipotizzato una sorta di crisi sentimentale tra Francesca Verdini e Matteo Salvini. Sarà così?

Francesca Verdini, suo fratello gestisce un ristorante a Roma

Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ha un fratello di nome Tommaso ed una sorellastra, Diletta Verdini. Il fratello gestisce un noto ristorante di Roma, il PaStation, che la stessa Francesca ha visto crescere da vicino. Laureata in Economia alla Luis, in passato Francesca Verdini ha lavorato come hostess, redattrice cinematografica e come organizzatrice di eventi. Secondo le informazioni diffuse dai vari siti e portali, premesso che nulla è mai stato confermato dalla diretta interessata, sembra che Francesca abbia intrapreso una carriera pure nel campo della ristorazione, oltretutto proprio a pochi passi da Montecitorio. Sul resto, come ad esempio la data di nascita esatta, c’è il massimo riserbo. Chissà che non sia lo stesso Matteo Salvini a sbottonarsi e a rivelare qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore con Francesca Verdini nell’ospitata di oggi a Domenica Live.

Francesca Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini è riservatissima

Se non si sa quasi nulla di Francesca Verdini è anche grazie alla sua riservatezza e al desiderio di restare alla larga dalle telecamere. In ogni caso la figlia di Denis Verdini avrebbe conosciuto il leader della Lega proprio grazie al padre, stretto collaboratore di Silvio Berlusconi e quindi molto vicino al partito leghista. A lanciare questo retroscena sulla Verdini e Matteo Salvini è stato il portale Dagospia, secondo cui la coppia si sarebbe conosciuta in un famoso locale di famiglia. E come si dice in queste circostanze da cosa sarebbe nata cosa. Le indiscrezioni dal mondo del gossip si sono diffuse molto rapidamente, indicando Francesca Verdini come la nuova fidanzata di Matteo Salvini. Dall’uscita al cinema per la prima di Dumbo di Tim Burton, allo scatto fotografico che la vedeva indossare gli indumenti di Salvini. Quindi le dichiarazioni di Matteo, che avevo deciso di ufficializzare il tutto proprio durante una puntata di Pomeriggio 5: “La mia fidanzata Francesca mi sopporta e non è facile, perché non sono una persona facile“.



