Francesca Verdini fidanzata Matteo Salvini/ La prima “storica” foto con lui e quei sospetti su..

Francesca Verdini è l’attuale fidanzata del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. E’ la figlia del noto imprenditore, banchiere ed esponente politico di Forza Italia, Denis Verdini. Francesca non è l’unica figlia di Denis Verdini, ha una sorella di nome Diletta ed un fratello che si chiama Tommaso. Con quest’ultimo dirige e gestisce il noto ristorante di famiglia PaStation, situato nelle vicinanze di Montecitorio. Si è trasferita nella capitale per conseguire la laurea in Economia presso l’Università LUISS. Ha collaborato con Ciak ed una società sudamericana, impegnata nel settore del networking artistico. Il nome di Francesca Verdini è diventato noto al grande pubblico negli ultimi tempi, grazie alla storia d’amore con Matteo Salvini.

Francesca Verdini, la storia d’amore con Matteo Salvini

Francesco Verdini e Matteo Salvini si sono messi insieme nel 2019, poco dopo la rottura del leader della Lega con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Il primo avvistamento della coppia lo rivela una storica fotografia che ritrae Matteo Salvini e Francesca Verdini nel ristorante di famiglia. Nonostante la differenza di età, di quasi vent’anni, la coppia si è subito trovata, dimostrando affiatamento ed una visione di vita comune. All’epoca i giornali e i siti specializzati in gossip avevano riportato l’indiscrezione secondo cui Francesca Verdini, invaghita perdutamente di Matteo Salvini, avesse lasciato Rodolfo Salemi – ex corteggiatore di Uomini e Donne – per vivere il suo nuovo amore. Un’ipotesi, quella sopra riportata, smentita fermamente dai diretti interessati, che oggi hanno chiaramente imboccate strade profondamente diverse.



