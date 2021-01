Francesco Arca sotto la doccia: Laura Chiatti non si trattiene/ “Capolavoro di Dio”

Francesco Arca e Laura Chiatti sono la dimostrazione che, dopo la fine di una storia d’amore, si può restare amici. I due attori, in passato, sono stati fidanzati. La loro relazione è finita dopo un po’ e, in seguito, entrambi hanno trovato la stabilità sentimentale con altre persone. Francesco Arca vive da tempo una splendida storia d’amore con Irene Capuano da cui ha avuto due figli, Maria Sole e Brando mentre Laura Chiatti è sposata con Marco Bocci da cui ha avuto i due figli Enea e Pablo. L’amore tra la Chiatti e Arca è finito, ma non la stima e l’affetto. I due sono rimasti amici così come lo sono dei rispettivi partner e, sotto una foto di Arca sotto la doccia, pubblicata su Instagram da Irene Capuano, è spuntato un commento di Laura Chiatti che ha fatto sorridere i followers.

IL COMMENTO DI LAURA CHIATTI SOTTO LA FOTO A PETTO NUDO DI FRANCESCO ARCA

Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca, nelle scorse ore, ha deciso di fare un regalo a tutti i fan del padre dei suoi figli pubblicando sui social una foto in cui l’attore appare a petto nudo sotto la doccia. “Non esiste salvaguardia contro il Senso Naturale dell’Attrazione!“, ha scritto la Capuano aggiungendo diversi hashtag con cui ha sottolineato la bellezza del proprio uomo. Foto che è stata particolarmente apprezzata dagli utenti di Instagram così come da Laura Chiatti che, oltre a lasciare il proprio like, ha scritto: “Un capolavoro di Dio”. A rispondere alla Chiatti è stata proprio la Capuano che ha lasciato un cuore rosso e una serie di emoticon divertenti. Irene Capuano e Laura Chiatti, amiche così come Francesco Arca e Marco Bocci, conquistano i social con uno scambio di divertenti messaggi.



