Francesco Baccini, flirt con Maria Teresa Ruta?/ “È entrato un uomo incaz*ato…”

Durante il Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla propria vita sentimentale, parlando anche di Francesco Baccini. “Francesco aveva presentato una canzone al Festival, ci teneva tanto ma non era stato inserito, ci era rimasto molto male e gli ho detto di venire da me a mangiare due spaghetti e guardare il programma, era molto giù. Ci siamo messi sul divano a guardare la tv, ma è arrivata Guenda che ci ha beccato in salotto e io mi sono allontanata di scatto”, aveva racconta la conduttrice. Ma la sua versione dei fatti è stata prima smentita da Michael, figlio di Baccini, nel salotto di Barbata d’Urso, e successivamente lo stesso cantautore genovese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per smentire la presunta liason con Maria Teresa Ruta.

Francesco Baccini: nessun flirt con Maria Teresa Ruta

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Francesco Baccini è stato ospite del reality show per dare la sua versione dei fatti, raccontando di essere andato a casa delle Ruta solo un paio di volte. La prima volta perché lei voleva fargli sentire come suonava il piano Guenda: “Conoscevo la sua situazione sentimentale e lei la mia, era proprio una cosa da famiglia cristiana. Quindi una sera vado a cena… Ci mettiamo a suonare il pianoforte, alle undici e mezza vado a casa”. La seconda volta Maria Teresa Ruta ha invitato a cena Baccini, deluso per non essere stato ammesso a Sanremo 2002 o 2003: “Io ero lì sbattuto sul divano depresso e ad un certo punto c’è stato un momento di coccole, di consolazione, una roba da scuole medie e poi si sente una porta sbattere e penso “i ladri”, invece entra un signore, inca**ato nero… Pian pianino prendo il cappotto e sono andato via, in 2 secondi ero a casa mia. Da quel momento non ho più sentito la Ruta”, ha concluso Baccini, smentendo così la versione della conduttrice. La Ruta si è giustificata dicendo di aver dato quella versione dei fatti per non fare il nome del suo fidanzato dell’epoca.

