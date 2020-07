Francesco Boccia/ “Lo stato di emergenza serve: 70% contagi tra italiani”

Lo stato di emergenza serve, parola di Francesco Boccia. Negli ultimi giorni si è parlato della possibile proroga fino al 31 dicembre 2020 e si è acceso il dibattito politico sul tema, con l’opposizione fortemente contro l’ipotesi avanzata dai giallorossi. Intervistato dal Corriere della Sera, l’esponente Pd ha precisato: «Se noi, senza fare terrorismo, manteniamo alta la tensione, è perché il 70% dei positivi lo abbiamo ancora in casa. Quando ribadiamo che lo stato di emergenza è una sorta di scudo per tutti è perché consente alle Regioni di agire in emergenza e intervenire in sostegno di imprese, lavoratori e famiglie in deroga alle norme vigenti. Creando anche nuove zone rosse, un rischio che fa parte della vita accanto al Covid». Il ministro ha poi messo in risalto che ogni Regione ha a disposizione gli strumenti per intervenire in tempo reale, sottolineando che – dove servirà – non mancherà l’intervento dello Stato.

FRANCESCO BOCCIA: “CONTAGI ZERO SOLO CON VACCINO”

Francesco Boccia ha poi affermato che il dato oggettivo è che il mondo ha vissuto la peggiore settimana dall’esplosione del coronavirus e proprio per questo motivo non bisogna sprecare i sacrifici fatti fino ad oggi. L’Italia è uno dei Paesi più sicuri, ma il ministro ha chiarito che l’obiettivo contagi zero «lo avremo solo quando ci sarà il vaccino. Quando abbiamo deciso di far ripartire le attività, pur con tutto il rigore e i controlli, sapevamo di doverci assumere un rischio». All’orizzonte non c’è una nuova chiusura dei confini dell’Italia, ma non è escluso un blocco per determinati Paesi. Poi Francesco Boccia ha parlato del tanto discusso Mes, che potrebbe servire per nuovi investimenti nella Sanità: «Sono sempre stato convinto di sì, ma siccome molte risposte verranno fuori dopo il negoziato in corso in queste ore in Europa, è più giusto aspettare di conoscere tutte le risorse disponibili per capire quanto va alla sanità. Dopodiché, tutte le forze politiche avranno il dovere di ascoltare il parere dei presidenti di Regione e degli stessi sindaci».



