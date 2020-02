FRANCESCO CASERTA / Ci sarà un ritorno di fiamma con l’ex Paola Caruso? (Domenica Live)

Francesco Caserta ha fatto un nuovo passo in avanti per fare pace con la ex Paola Caruso e migliorare il suo rapporto con il figlio Michelino. Dopo averla lasciata prima della nascita del bambino, i rapporti fra l’ex fidanzato e la ex Bonas sono stati pieni di scontri. Almeno fino a Natale, quando Caserta ha deciso di riallacciare i contatti con Paola e ha regalato una macchinina al figlio. A quanto pare non è finita qua: Paola Caruso rivelerà a Domenica Live oggi, 2 febbraio 2020, come si sta evolvendo il loro riavvicinamento. Caserta infatti l’avrebbe chiamata al termine dell’ultimo intervento in tv, in occasione del quale ha parlato del regalo di Natale ricevuto da Michelino. I numerosi appelli fatti da Paola in tv sembrano essere andati a buon fine, anche se non è chiaro quale tipo di rapporto stiano riallacciando i due. I fan dell’ex Bonas sperano che possano ritornare addirittura insieme, soprattutto per garantire al figlio nato dalla loro unione, un padre presente. Francesco intanto sembra sparito da Instagram, ma solo con il vecchio profilo, forse per via delle tante critiche ricevute dai fan della showgirl, proprio per via della sua assenza nella vita del bambino.

FRANCESCO CASERTA DAL TRIBUNALE AL CALUMET DELLA PACE?

Francesco Caserta ha riaperto la porta del cuore a Paola Caruso e potrebbe persino incontrare il figlio Michelino. L’ex della showgirl infatti non ha mai voluto riconoscere il bambino, nonostante lei abbia sempre affermato che fosse suo. Una presa di posizione che potrebbe essere annullata presto, visto il recente riavvicinamento dei due e la volontà di Caserta di far parte in qualche modo della vita del figlio. Non sappiamo ancora nulla, ma a distanza di un anno dalla loro rottura sembra proprio che la situazione sia cambiata. Tutto questo non senza colpi infuocati, visto che lo scorso luglio la Caruso ha deciso di portare in tribunale il suo ex. Lui di contro si è avvicinato nello stesso periodo a Raffaella Fico, come rivelato la scorsa estate dal settimanale Chi grazie a diversi scatti. Un brutto colpo per l’ex Bonas, ma che non ha nulla a che vederecon la sua decisione di difendere i diritti del figlio. “Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio e invece…”, ha detto all’epoca a Spy, “mai visto. Non è giusto. Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena però”.

