Francesco Gabbani: “Duetto a Sanremo 2024 con Fiorella Mannoia? Ecco com’è nato”/ Confessione in diretta Rai1

Francesco Gabbani, rivelazione a Da noi a ruota libera: “Ecco com’è nato il duetto con Fiorella Mannoia”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera è stato ospite Francesco Gabbani. Il cantautore toscano durante la chiacchierata con Francesca Fialdini ha parlato anche di Fiorella Mannoia definendola: “Grandissima artista e cantante.” E poi ha svelato un retroscena su com’è nato il duetto che hanno portato al Festival di Sanremo 2024 durante la serata delle Cover con Che sia benedetta ed Occidentali’s Karma. Innanzitutto a Da noi a ruota libera Francesco Gabbani ha elogiato Fiorella Mannoia: “È stato molto divertente perché Fiorella è strepitosa. Noi ci siamo conosciuti in questi anni e spesso ci siamo ritrovati anche nei backstage dei concerti e festival ma non avevamo mai avuto modo di cantare insieme o collaborare”.

Fiorella Mannoia choc: "Mi sono persa a Sanremo 2024"/ "Hanno smontato la scenografia per farmi uscire"

E subito dopo durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, Francesco Gabbani ha raccontato com’è nato il duetto con Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2024: “Invece devo dire che è stato un duetto oltre che pieno di divertimento anche di grande gioia ed emozione perché Fiorella oltre che essere una grandissima artista è una persona sincera e diretta.” E poi infine ha aggiunto: “Non mi aspettavo che me lo chiedeva quando mi ha chiamato e mi ha detto ‘lo sai che faccio Sanremo e c’è la serata dei duetti…’ e io subito Si. È stato un grande onore ma anche l’occasione per abbattere eventuali, siccome c’è stato quasi un po’ di imbarazzo per la mia vittoria nel 2017 e invece è stato un gesto per sconfessare questa presunta rivalità.”

VIDEO UFFICIALE “MARIPOSA” DI FIORELLA MANNOIA/ Un inno alla libertà della donna (Sanremo 2024)

Francesco Gabbani smentisce la rivalità con Fiorella Mannoia: “C’è stato imbarazzo quando ho vinto”

Francesco Gabbani ha concesso una lunga intervista a Francesca Fialdini dove non si è sbilanciato sulla sua vita privata ma ha ampiamente parlato del suo amore per la pittura ed il disegno. Il cantautore non solo è un musicista e cantante che presto partirà in tour in giro per le isole d’Italia, la prima tappa è a Monreale in provincia di Palermo ma si diletta anche con il disegno. La conduttrice di Da noi a ruota libera, poi, durante l’intervista gli ha mostrato le varie clip sui suoi più grandi successi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA