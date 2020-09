FRANCESCO MOLINARI, NIENTE US OPEN/ L’asso del golf: “Tornerò presto”

Arrivano precisazioni importanti da parte di Francesco Molinari. L’asso del golf italiano aveva fatto discutere nelle ultime 24 ore, annunciando la sua assenza agli US Open e quindi posticipando il suo rientro sui campi che tutti si sarebbero aspettati di vedere in occasione del secondo major stagionale, che prenderà il via il prossimo 17 settembre. Molinari è fermo da marzo, da quando il lockdown ha bloccato tutte le attività sportive nazionali e internazionali, e aveva lanciato un messaggio in cui, pur rassicurando sulle intenzioni di un pronto ritorno sui campi da golf, aveva escluso che questo potesse avvenire a breve. “Aspettatemi ancora un po’, tra qualche settimana torno, pronto a ripartire. Non sono bollito, tornerò ma non so ancora esattamente quando“, questo il messaggio di Francesco Molinari che ha scatenato però anche preoccupazione tra i fans, che hanno deciso di chiedere delucidazioni sui profili social del campione, che nel pomeriggio di martedì ha ritenuto opportuno fornire ulteriori spiegazioni.

MOLINARI: “NON HO APPESO LA SACCA AL CHIODO”

Francesco Molinari ha utilizzato il suo profilo ufficiale su Twitter per chiarire ulteriormente il suo punto di vista: “Vedo molte domande: non ho appeso la sacca al chiodo, mi sono preso una pausa per gestire un cambiamento di vita con la mia famiglia: non ho problemi fisici, non penso di essere bollito, ma quello lo dirà solo il tempo e il campo, e non sto cambiando attrezzatura. Sarà dura tornare ai livelli del 2018: senza dubbio, non pensiate sia stato facile la prima volta. Sono ben cosciente di essere l’unico a non essere rientrato, ma non è la prima volta che faccio scelte diverse o impopolari (vedi Rio 2016). Detto tutto questo grazie a chi mi aspetta pazientemente, io sono questo, piaccia o no faccio così. Come ho detto ieri torno tra un po’, non vi dico la gara esatta perché semplicemente non l’ho ancora decisa e dipenderà dal calendario e dalla preparazione. Appena decido quando rientrare lo saprete anche voi, spero sia il prima possibile. Grazie ancora a chi mi sostiene anche in questi momenti. Un abbraccio a tutti!” Un messaggio in 4 parti che ha dunque chiesto ulteriore pazienza per una forma difficile da recuperare dopo la lunga inattività.



© RIPRODUZIONE RISERVATA