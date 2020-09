Francesco Mollame (M5s) positivo al coronavirus/ “Ho difficoltà respiratorie”

Francesco Mollame positivo al coronavirus: l’annuncio arriva direttamente dal parlamentare del Movimento 5 Stelle. Originario di Partinico, l’esponente grillino ha reso noto di essere stato contagiato e sono già stati attivati i protocolli del caso. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, Mollame ha spiegato di aver avvertito dei sintomi del Covid-19: «Non sono asintomatico. Sono in isolamento da martedì scorso. Stavo male da qualche giorno, ho avuto 3 giorni di febbre molto alta e stamattina ho ricevuto l’esito del tampone». Francesco Mollame ha poi aggiunto ai microfoni dell’agenzia di stampa: «Continuo ad avere difficoltà respiratorie e farò altri accertamenti. Ho fatto tutte le denunce di rito all’Azienda sanitaria provinciale ricostruendo tutti i contatti avuti nei giorni precedenti».

FRANCESCO MOLLAME POSITIVO AL CORONAVIRUS

Candidato sindaco a Partinico nel 2008, Francesco Mollame è entrato a fare parte del Movimento 5 Stelle fin dalle sue origini e ricopre la carica di parlamentare dal 2018. L’esponente pentastellato ha chiarito di essersi messo in quarantena appena avvertiti i primi sintomi, ma il risultato del tampone è arrivato solo nelle scorse ore. Mollame, come riporta il Corriere della Sera, ha chiarito di aver rigorosamente indossato la mascherina ed evitato assembramenti. Il quotidiano mette inoltre in risalto che l’esponente grillino lo scorso 19 settembre ha preso parte alla manifestazione che si è tenuta per il rilancio dell’ospedale di Partinico.



