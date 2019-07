Francesco Monte a Tale e Quale Show/ La grande occasione: ecco il cast completo

Francesco Monte continua a saltellare da un programma televisivo all’altro, come una scheggia impazzita, cercando di trovare il suo talento. Dal 13 settembre però, dovrà dare dimostrazione di essere un bello che balla anche perché, dovrà confrontarsi con mostri sacri della televisione. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, farà parte del cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show 2019, condotto – come sempre – da Carlo Conti. Nel corso della presentazione dei palinsesti ufficiali, si è avuto modo di rendere noto anche il suo nome, dopo una serie di indiscrezioni che andavano avanti già da un anno. Ed infatti, proprio 365 giorni fa, si vociferava lo stesso identico nome. Francesco però, aveva deciso di rinunciare a questa possibilità per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ecco perché, l’abbiamo rivisto al Grande Fratello Vip. In quella occasione, dopo avere intrapreso una relazione d’amore con Paola Di Benedetto durante la precedente Isola dei Famosi, è uscito ancora una volta “accasato”, tra le braccia della modella persiana Giulia Salemi.

Francesco Monte a Tale e Quale Show, ecco il cast completo

Le cose tra di loro, come ben sapete non sono andate per niente bene. Francesco Monte ha lasciato la ragazza, intraprendendo – dopo poche settimane – un’altra relazione con una giovane modella pugliese conosciuta per merito di amici comuni. Nel frattempo, anche la carriera procede bene e, dopo anni di tentativi tra piccole parti in fiction e reality show, per il tarantino è arrivata la vera occasione per svoltare e dimostrare di essere bravo oltre che bello. Questi dunque i 12 nomi che vedremo sul palco a settembre: Jessica Morlacchi (cantante dei Gazosa, che ha preso parte a Ora o mai più), Lidia Schillaci (cantante lanciata da Operazione trionfo nel lontano 2002 e solista nell’orchestra di Ballando con le stelle), Tiziana Rivale (cantante degli anni ’80), Sara Facciolini (‘professoressa’ de L’eredità), Flora Canto (ex tronista a Uomini e donne e compagna di Enrico Brignano), Eva Grimaldi (fresca di matrimonio con Imma Battaglia), Agostino Penna (cantante che era solito accompagnare al piano le passate dinamiche di Uomini e Donne), Davide De Marinis (cantautore che ha partecipato a Ora o mai più), l’imitatore David Pratelli, Francesco Monte, Gigi e Ross (ex conduttori di Made in sud), e l’attore e doppiatore Francesco Pannofino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA