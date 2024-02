Francesco Nuti: com’è morto, moglie, malattia, figlia/ L’amore per Annamaria Malipiero e il tragico incidente

Francesco Nuti, dal grave incidente ai problemi di depressione e alcolismo

Francesco Nuti, uno dei volti più amati e iconici del cinema italiano, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte cinematografica italiana. La sua carriera, segnata da successi indimenticabili e interpretazioni brillanti, è stata tuttavia oscurata da tragedie personali e una salute precaria.

Nel 2006, un grave incidente domestico ha compromesso la sua salute già messa in difficoltà da un momento difficile per l’attore, fatto di depressione e alcolismo. Nuti ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, dimostrando una determinazione e una resilienza straordinarie. Tra i suoi successi cinematografici più celebri ricordiamo: “Io, Chiara e lo Scuro”, “Un Povero Ricco”, e “Caruso Pascoski di padre polacco”.

Francesco Nuti, l’amore per la moglie Alessandra Malipiero e la figlia Ginevra

Parlando invece della vita privata, la storia d’amore più importante di Francesco Nuti è stata quella con Alessandra Malipiero. I due sono stati marito e moglie dal 1992 al 2000, periodo durante il quale hanno avuto una figlia, Ginevra. Malipiero è stata sempre al fianco dell’attore, soprattutto nei momenti più difficili.

“L’ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di Francesco Nuti. – raccontò la donna a Vieni da me – Alla fine sono andata, ho passato una serata piacevolissima. Lui è stato molto gentile, è stato corretto. Ginevra? L’ abbiamo cercata molto, non è arrivata subito: è stato un lavoro faticoso”.

Com’è morto Francesco Nuti: le conseguenze del terribile incidente

Il 3 settembre 2006, Francesco Nuti ha subito un tragico incidente: è caduto dalle scale della sua abitazione, battendo la testa e riportando gravi lesioni. Questo evento ha richiesto un immediato intervento medico e il suo ricovero d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato diagnosticato un ematoma cranico che lo ha portato in uno stato di coma.

Dopo un periodo di intenso trattamento e monitoraggio, Nuti ha finalmente ripreso conoscenza il 24 novembre 2006. Lo spostamento in un altro ospedale ha segnato l’inizio di un lungo percorso di riabilitazione per l’attore, durante il quale ha dovuto affrontare sfide fisiche e emotive considerevoli. L’attore è morto il 12 giugno 2023 all’età di 68 anni, dopo aver combattuto per anni le conseguenze dell’incidente.

