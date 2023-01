Francesco Rocca/ “Prima mi volevano alle Nazioni Unite, ora al Pd non piaccio più”

Francesco Rocca al lavoro per conquistare la regione Lazio, affrontando gli attacchi della sinistra e le polemiche strumentali. Il candidato del centrodestra ha dovuto commentare le polemiche sulla condanna per droga di quarant’anni fa, oltre alle interviste velenose del fratello. La campagna elettorale è questa e l’ex presidente della Croce Rossa Italiana lo sa bene. E anche per questo ha deciso di prendere posizione.

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione delle liste Udc, Francesco Rocca ha spiegato che il governo guidato da Mario Draghi – di unità nazionale, con il Partito Democratico in maggioranza – lo voleva come vicesegretario delle Nazioni Unite: “Allora gli andavo bene. Adesso che ho deciso di candidarmi con il centrodestra non gli vado più bene, mi attaccano ritirando fuori fatti noti, da me mai negati e risalenti a quarant’anni fa. Metto il mio cammino a servizio della comunità”.

L’analisi di Francesco Rocca

Nel corso del suo intervento, Francesco Rocca si è soffermato sui progetti a partire dal rilancio della sanità pubblica e delle infrastrutture: “Dobbiamo investire nei porti, dobbiamo realizzare la Pedemontana e la Roma-Latina – le sue parole riportate da Il Tempo – L’obiettivo è creare occupazione occupandoci dello sviluppo economico e sostenendo le imprese: se creiamo lavoro non ci sarà bisogno di alcun reddito di cittadinanza”. Una battuta anche sull’energia, Francesco Rocca ha lanciato un piano regolatore energetico per investire nella realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici “senza deturpare il paesaggio”. Sempre replicando alle polemiche della sinistra, il candidato del centrodestra ha tenuto a precisare: “Sui rifiuti hanno manipolato le mie parole: il termovalorizzatore serve”. Intercettato dall’Adnkronos, Francesco Rocca ha confermato che il programma è stato definito e verrà reso pubblico a fine settimana oppure all’inizio della prossima: “È stato un programma dinamico perché più incontri le persone e più sottolineano mancanze che ci sono state in questi anni a cui vogliamo dare risposte concrete”.

