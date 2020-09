FRANCESCO SAMPERI/ Il riservato marito di Ornella Boccafoschi…

Francesco Samperi è al fianco della moglie Ornella Boccafoschi da ormai sei anni, anche se l’inizio della loro relazione risale ad un po’ di tempo prima. I due infatti si conoscevano fin dal periodo dell’infanzia e avevano una bella amicizia, poi interrotta in modo inaspettato e per molto tempo. Sarebbe stata infine la ballerina professionista a cercare un nuovo contatto con Samperi, scegliendo di scrivergli sui social. Nel 2019 poi hanno dato alla luce la piccola Matilde, la gioia di mamma e papà. Spesso e volentieri la bambina compare nelle foto pubblicate da Ornella su Instagram e a quanto pare ha già un ammiratore: Antonio Razzi. Alcuni giorni fa, la maestra e l’ex allievo, con cui ha avuto modo di lavorare nell’edizione di Ballando con le Stelle dell’anno scorso, si sono incontrati durante una serata tributo dedicata a Domenico Modugno. Razzi ama i bambini e non ha esitato a far fare alla piccola Matilde un giro della sala del ristorante, naturalmente con i dovuti accorgimenti.

FRANCESCO SAMPERI, MARITO, POLIZIOTTO E IMPRENDITORE

Di Francesco Samperi non sappiamo davvero nulla, se non è che è il marito di una delle ballerine professioniste di Ballando con le Stelle

2020, Ornella Boccafoschi. Originario di Catania, Samperi si dichiara sui social più che impegnato sul fronte lavorativo: marito, papà, poliziotto e persino imprenditore. Purtroppo il suo profilo Instagram è privato ed è impossibile scoprire qualcosa di più sul suo conto. Anche se l’immagine che ha scelto per l’account ci lascia intuire come sia attento al fisico e che abbia un particolare amore per il mare. “Buon anniversario amore mio”, ha scritto invece Ornella su Instagram il primo giorno di questo settembre, per rievocare il grande giorno speciale che li ha fatti diventare marito e moglie. La foto scelta, in bianco e nero, li mostra durante un ballo di coppia. Il volto di lui non è visibile, visto che è attento a guardare la moglie da vicino, mentre la Boccafoschi, impegnata in un casquè, si lancia in una smorfia di sorpresa verso la fotocamera. Clicca qui per guardare la foto di Ornella Boccafoschi.



