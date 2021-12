Francesco Saverio Morese, figlio Toni Santagata/ Morto a 50 anni: “Non è più tornato”

Francesco Saverio Morese, figlio di Toni Santagata

Francesco Saverio Morese, figlio di Toni Santagata e Giovanna Isola, è morto improvvisamente a soli 50 anni nell’agosto 2020. Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, il cantautore pugliese aveva ricordato gli ultimi mesi vissuti a fianco del figlio, noto autore televisivo e di teatro: “Io avevo avuto un’operazione difficilissima, ringrazio ancora tutti i dottori del Gemelli che mi hanno salvato la vita. Ecco, anche in quell’occasione lui mi è sempre stato vicino. Per un mese e mezzo mi ha accudito”. E aveva aggiunto: “Mio figlio non mi ha mai fatto capire se aveva qualcosa. Francesco forse sapeva, ma io non ho mai saputo niente. Mio figlio è stato un uomo straordinario, distribuiva idee a tutti”. Il cantante aveva confessato di sentire ancora la presenza del figlio e di rivolgersi spesso a lui per trovare conforto

Toni Santagata e Giovanna Isola: il dolore per la morte del figlio

Toni Santagata aveva poi ricordato gli ultimi momenti in cui il figlio Francesco Saverio Morese, colpito da un malore improvviso, era in vita: “Stava facendo una festa con gli amici, la mattina dopo ho sentito le ambulanze. Non so cosa si successo. Questa è stata una cosa che non posso dimenticare. Ho pensato: ‘Andrà in ospedale, ma tornerà’. E invece… non è tornato più”. Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Giovanna Isola, che in quei giorni difficili ha cercato di essere forte e di non farsi vedere piangere dal marito, ancora debole per l’operazione subita: “Io sono sempre vicino a te. E ti dico: godiamoci i nostri nipotini, sono quello che c’è rimasto di Francesco. L’amore ci aiuta ad andare avanti. […] Ci sono ancora cose belle”. Qualche mese fa l’artista aveva pubblicato la fotografia di una nuvola sul suo profilo Facebook scrivendo: “Un’improvvisa apparizione nel cielo mentre parlo di Francesco Saverio”.

