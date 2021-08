Francesco Vaia: “No a terze dosi e vaccini under 12″/ “Priorità a scuola e trasporti”

Francesco Vaia, direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma, è intervenuto al Tg4 per parlare della situazione Covid e vaccini: “Il quadro attuale non è a tinte fosche. I dati sono ormai quasi standardizzati da più di un mese. Qualcuno parlava di 30 mila contagi ad agosto ma non è cosi. Bisogna essere ottimisti. Le isole che accolgono i turisti, come Sardegna e Sicilia, evidentemente avendo tanti soggetti giovani sono in una situazione peggiore ma comunque era un dato atteso che non deve spingerci verso lockdown e chiusure“.

Secondo Francesco Vaia, “serve un’azione indispensabile: recuperare gli indecisi e gli esitanti della fascia di età tra i 49 e i 59 anni a causa di una campagna pessima nata intorno ad AstraZeneca e ai vaccini a vettore virale. Si deve andare dritti all’obiettivo senza azioni per cui non c’è esigenza, come per esempio le terze dosi e bambini vaccinati sotto i 12 anni“.

Francesco Vaia ha parlato delle priorità del governo per andare oltre il virus. Secondo il direttore dello Spallanzani “il Covid non corre prevalentemente sui giovanissimi: colpisce tutti. I vaccinati non devono temere molto. E’ possibile che il vaccinato possa essere contagiato ma non va in ospedale. I vaccini ai giovani sopra i 12 anni vanno bene, al di sotto invece c’è troppo rischio rispetto al beneficio”.

“Sulle scuole, così come sui trasporti, ne parliamo da troppo tempo e deve essere applicato un piano. Non possiamo immaginare di tenere le finestre aperte in aula, bisogna lavorare per aumentare il distanziamento senza classi di 30 ragazzi. E poi si deve lavorare sui trasporti: questa deve essere la priorità del governo”.

