Franceska Pepe: “Sono in astinenza sessuale”/ “Non mi scarico. Mi mancano le coccole” (Grande Fratello Vip)

Franceska Pepe continua ad essere sempre più protagonista al Grande Fratello Vip 2020. La modella è tesa e nervosa e si lascia andare a battute che spesso provocano la reazione degli altri concorrenti. Durante una chiacchierata in casa ha così spiegato il vero motivo del suo nervosismo. La Pepe ha confessato di sentirsi particolarmente nervosa e sotto pressione essendo in astinenza sessuale. “Spaccherei, prenderei questa sedia e la romperei tutta. Sono in astinenza sessuale. Non mi scarico. Mi mancano le coccole”, ha ammesso senza problemi la modella, convinta che la mancanza di rapporti intimi sia la cosa più difficile da sopportare.

“Per avere buon umore devo avere… ci siamo capiti“, ha aggiunto ancora. Si spiegherebbe così la tensione che si respira nella casa del Grande Fratello Vip da diversi giorni. Dopo la puntata di venerdì scorso, sembrava fosse tornato il sereno, ma sia domenica che oggi, lunedì 28 settembre, Franceska è riuscita a litigare sia con Stefania Orlando che con Adua Del Vesco e Dayane Mello.

