Franchigia spese mediche/ Cos’è e come viene applicata per ottenere la detrazione

La franchigia sulle spese mediche è qualcosa che molti non conoscono. Sappiamo tutti infatti che le spese mediche, gli acquisti di farmaci all’interno delle rivendite autorizzate e quindi delle farmacie, gli acquisti di dispositivi medici, le spese relative a visite specialistiche vengono solitamente dichiarate all’interno della della dichiarazione dei redditi nel modello 730 per poter beneficiare del rimborso del 19% dell’irpef.

Franchigia spese mediche: che cos’è

Tuttavia quest’ultimo viene applicato soltanto superato il limite di una franchigia che solitamente viene fissata a 129,11 euro.

La detrazione del 19% dell’irpef si applica soltanto sui costi relativi agli acquisti e alle visite mediche specialistiche sostenute nell’arco dell’anno fiscale 2021.

Per il 2022 infatti le spese vanno contabilizzate nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Per poter usufruire dunque della detrazione del 19%, Prima di effettuare la compilazione oppure la conferma del modello 730 2022 che, da quest’anno fiscale, sarà presente anche in modalità precompilata sul sito dell’agenzia delle entrate, va necessariamente effettuato un conteggio di tutte le spese sostenute all’interno dell’anno fiscale.

Franchigia spese mediche: quali spese sono ammesse

Se ad esempio dopo aver calcolato tutte le spese sostenute si considera che queste ammontano ad un complessivo di 110 euro, la detrazione non è applicabile e dunque non si potrà ottenere il 19% di rimborso IRPEF. Invece nel caso le spese superino i 119,11 la detrazione del 19% viene applicata la quota che cede questa cifra che costituisce la franchigia nazionale.

Ricordiamo che è possibile inserire all’interno di questa detrazione anche l’acquisto per i dispositivi medico chirurgici come le mascherine oppure i tamponi fai da te, perché questi abbiano il marchio di conformità CE e siano stati acquistati con modalità tracciata all’interno di rivendite non convenzionate con il sistema sanitario nazionale, quindi per quei tamponi e mascherine che vengono acquistati al di fuori delle farmacie.











