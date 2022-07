Francia, 71% è contro i flussi migratori/ “Auspicano notevole riduzione degli arrivi”

Più di sette francesi su dieci auspicano una diminuzione “notevole” del flusso di immigrazione verso la Francia. Questo il risultato di un sondaggio dell’istituto CSA per CNEWS, reso noto mercoledì 27 luglio. Il giudizio del popolo transalpino è netto: il 71% richiede di ridurre l’ondata di migranti verso il Paese.

Nel dettaglio, il 37% è assolutamente favorevole alla riduzione del flusso migratorio, mentre il 34% abbastanza. Il 20% degli intervistati è invece abbastanza in disaccordo, mentre l’8% è assolutamente in disaccordo. Il restante 1% ha preferito non rispondere al quesito.

Francia, 71% è contro i flussi migratori

Per quanto riguarda le sensibilità politiche, l’indagine non rivela molte sorprese. La maggioranza degli elettori di sinistra non vuole una riduzione del flusso di immigrazione. Per quanto riguarda il centro, il 67% è favorevole alla diminuzione dell’immigrazione. Risultato quasi plebiscitario tra gli elettori di destra: il 94 per cento degli intervistati è a favore di una sensibile riduzione del flusso di immigrazione verso la Francia. Senza gli elettori di estrema destra, la percentuale scende al 90% ma resta comunque elevata. Il tasso di Republicains e del Rassemblement National è lo stesso: 97 per cento. Non c’è una grossa differenza nella valutazione del sondaggio per quanto riguarda l’età. Tutte le fasce, infatti, gravitano attorno alla media generale, tanto tra gli under 35 (70%), tanto tra gli over 65 (74%). Un sondaggio che arriva in un momento in cui, secondo un rapporto stilato dall’Osservatorio sull’immigrazione e la demografia, non c’è mai stata in Francia, negli ultimi anni, tanta immigrazione come sotto Emmanuel Macron.

