Francia: nuovo presunto attentato sventato a Yvelines/ “Stava andando verso liceo con un coltello da cucina”

Un nuovo attentato, o presunto tale, è stato sventato nel corso del pomeriggio odierno in Francia, proprio mentre la nazione faceva i conti con la terribile notizia dell’accoltellamento di un insegnante ad Arras al grido di “Allah Akbar”. Per ora, comunque, non ci sarebbero conferme sul fatto che l’uomo arrestato ad Yvelines avesse intenzioni terroristiche, ma il suo atteggiamento è apparso sospetto ad alcuni agenti di pattuglia nella cittadina che, dopo aver seguito l’uomo, l’hanno arrestato precauzionalmente. Il presidente della Francia Macron, comunque, parlando fuori dalla scuola di Arras, ha effettivamente detto che “un nuovo attentato è stato sventato”, ma si trattava di un momento in cui le informazioni in merito erano ancora scarse, raffazzonate e poco precise.

JK Rowling contro la deriva antisemita in UK/ "Inaccettabile dire agli ebrei di nascondersi"

Francia, nuovo attentato sventato ad Yvelines: cosa è successo

Insomma, che si trattasse di un nuovo attentato o meno, ciò che è certo è che l’arresto condotto in Francia potrebbe aver evitato la peggiore delle alternative. In manette è finito un uomo noto alle forze dell’ordine, anche per essere incluso nell’elenco di persone che si ritengono a rischio radicalizzazione, che uscito da una sala di preghiera stava assumendo alcuni atteggiamenti sospetti. Lì per lì, comunque, nonostante gli agenti di polizia lo avessero notato, non avevano alcuna certezza sulle sue effettive intenzioni, ma hanno deciso di pedinarlo per alcuni metri, notando altri atteggiamenti sospetti.

Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ L'esercito israeliano ha condotto alcuni raid di terra a Gaza

A quanto si apprende dai notiziari della Francia, infatti, dopo l’uscita dalla sala preghiera l’uomo avrebbe rivolto ad alcuni “sguardi strani a un gruppo di ragazze” del vicino liceo Condorcet. La polizia gli avrebbe tenuto gli occhi addosso, seguendolo per alcuni metri e notando che i suoi movimenti corrispondevano a quelli delle ragazzine che aveva guardato male. Così, senza indugiare particolarmente oltre, pochi metri dopo hanno condotto l’arresto nel parcheggio di un supermercato. Perquisendo l’uomo gli agenti hanno trovato nella sua borsa un coltello da cucina da 9 centimetri. Non è chiaro se effettivamente questo fosse o meno un nuovo attentato che avrebbe colpito la Francia, ma le autorità riferiscono che l’uomo fosse già noto anche in virtù di almeno cinque episodi simili avvenuti in passato. Attualmente non sono state mosse accuse formali contro di lui e non risulta avere precedenti penali noti.

LEGGI ANCHE:

Egitto, no all'accoglienza di 2,3 milioni di palestinesi/ Israele ordina evacuazione del Nord di Gaza

© RIPRODUZIONE RISERVATA