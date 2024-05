Francia, uomo tenta di incendiare sinagoga a Rouen/ Ucciso dalla polizia: “Era armato”

Prova a incendiare una sinagoga a Rouen e viene ucciso dalla polizia: a darne notizia è stato il ministro dell’Interno della Francia, Gérald Darmanin, il quale su X oggi ha annunciato che le forze di sicurezza hanno “neutralizzato” un uomo armato che era “chiaramente intenzionato” ad appiccare un incendio nella sinagoga della città. Le autorità locali, infatti, avevano risposto a una segnalazione di fumo nei pressi della struttura, secondo quanto riferito da una fonte della polizia all’AFP.

Nel tweet il ministro si è anche congratulato con gli agenti della polizia per la prontezza e il coraggio che hanno dimostrato nel corso del loro intervento. Stando a quanto riportato dall’emittente francese Bfmtv, ci sono testimonianze sui social riguardo una persona armata di coltello che avrebbe aggredito un poliziotto. Una fonte ha poi aggiunto che era in possesso anche di una sbarra di ferro, con cui si è avvicinato alla polizia, che ha sparato e lo ha ucciso. Infatti, l’uomo è morto.

“SOTTO CHOC NON SOLO LA COMUNITÀ EBRAICA”

L’identità dell’uomo che ha provato ad appiccare un incendio nella sinagoga di Rouen ed è stato ucciso dalla polizia non è al momento nota. Intanto, il sindaco della città che si trova nella zona nord-ovest della Francia, Nicolas Mayer-Rossignol, sui social ha fatto sapere che il tentativo di appiccare il fuoco è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e che, oltre all’aggressore, non ci sono state altre vittime. Infine, ha espresso il pieno sostegno alla comunità ebraica della sua città: “Con questo attacco e questo tentativo di dare fuoco alla sinagoga, non è solo la comunità ebraica a essere colpita. È l’intera città di Rouen a essere ferita e sotto shock“.

Synagogue de Rouen: Nicolas Mayer-Rossignol, maire PS de Rouen exprime son soutien "à la communauté israélite"













