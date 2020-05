FRANCISCO JAVIER RIGAU RAFOLS/ Chi è il “marito” di Gina Lollobrigida

Pubblicità

Chi è Francisco Javier Rigau Rafols, il marito di Gina Lollobrigida? Anche se bisogna fare una precisazione: le nozze sono valide solo secondo il rito canonico, visto che la Sacra Rota ha già annullato tutto. Di origine catalana, Rigau discende da una famiglia di grandi tessitori di cotone ma la sua fortuna è iniziata quando a 18 anni ha ricevuto in eredità dal nonno il 10% di una fattoria. “Già a 27 anni, dopo la laurea in Legge, avevo un patrimonio stimato sette o otto volte quello di Gina, che ha più che altro la villa sull’Appia a Roma e aveva tre appartamenti vicino piazza di Spagna che Piazzolla ha fatto vendere“, ha raccontato tempo fa a Il Corriere della Sera, “Una perizia presentata di recente al Tribunale di Roma ha certificato che ho un patrimonio di almeno 40 milioni di euro“. Rigau quindi avrebbe un patrimonio molto più ricco di quello di Gina Lollobrigida: possiede parcheggi, negozi, alberghi. Anche per questo, dice, non avrebbe mai potuto organizzare le nozze con la diva solo per ottenere la sua eredità. “A me e Gina importava solo sposarci davanti a Dio“, ha aggiunto, “nonostante la procura consentisse il matrimonio con effetti civili, io non ho mai voluto registrarlo civilmente“.

FRANCISCO RAFOLS SEMPRE RIMASTO A BARCELLONA

Francisco Javier Rigau Rafols non ha mai abbandonato la sua Barcellona, nemmeno durante il periodo in cui avrebbe avuto una relazione con Gina Lollobrigida. Entrambi si spostavano di continuo fra Roma e la capitale spagnola: “D’estate, stavamo insieme anche tre mesi“, ha detto l’imprenditore a Il Corriere della Sera qualche tempo fa, “lei veniva nella mia casa al mare o in quella in montagna. Piazzolla [Andrea, ndr] era arrivato nel 2009, ma quando c’ero io, spariva lui. Le cose sono cambiate quando lui la accompagnò in America nel 2011“. Da quel momento in poi, la diva avrebbe iniziato ad allontanare tutti, dalla governante al giardiniere, fino al nipote Dimistri Skofic e allo storico avvocato che la seguiva da tempo. “Poi a dicembre del 2012, eravamo io e Gina soli in casa e arrivano Piazzolla e sua madre e mi chiedono se confermo che Milko maltratta la mamma“, ha detto ancora, “ho risposto che era falso“. La situazione però sarebbe stata già difficile da sostenere, tanto che Rigau avrebbe ventilato la possibilità di lasciare l’attrice se non avesse allontanato Piazzolla e la madre. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Francisco Javier Rigau Rafols sarà al centro della nuova puntata di Un giorno in pretura, che analizzerà proprio le nozze avvenute con la Lollobrigida. Intanto lo spagnolo non ha mai cambiato la sua versione dei fatti, anzi. Ha scelto di spalleggiare il figlio e il nipote dell’attrice, tutti e tre convinti che Piazzolla sia il vero manipolatore.



