Franco Cardini/ “La Meloni ha una classe dirigente di infimo livello, inguardabile”

“Spero che a Giorgia Meloni non venga in mente di andare a Palazzo Chigi”: così Franco Cardini ai microfoni del Fatto Quotidiano. Lo storico ha parlato delle elezioni in programma il prossimo 25 settembre e ha spiegato senza mezzi termini che se Fratelli d’Italia fosse il partito più votato sarebbe una sciagura. Il motivo è presto detto…

Dopo essersi definito un uomo di destra indisciplinato, Franco Cardini ha ammesso di stimare la Meloni e di volerle bene, riconoscendo tenacia, rispettabilità e moralità: “Ma ha un partito pessimo, con una classe dirigente di infimo livello, inguardabile. E se corre troppo, se pensa che sia giunto il momento di fare il gran passo verso il governo, corre un grave pericolo”.

FRANCO CARDINI STRONCA LA CLASSE DIRIGENTE DI FDI

Secondo Franco Cardini, Giorgia Meloni rischia di finire in un tritacarne in caso di elezione a prima ministra del Paese. E per lo storico non ci sono dubbi, la sua classe dirigente e quella del centrodestra sono “notevolmente al di sotto delle aspettative”. Dunque, in fin dei conti, al governo sarebbe un bagno di sangue. Franco Cardini ha spiegato di augurare alla leader di FdI di fare la leader dell’opposizione conservatrice: “La conservazione non mi piace, ma piace a lei. Tra vent’anni sarà una donna matura, quasi anziana e verrà il suo turno”. Per l’esperto, inoltre, l’Italia non è ancora pronta a una leadership di destra perché la destra non ha la leadership affidabile: “Però Giorgia è intelligente e mi sembra che in qualche modo l’abbia capito. Cerca per sé il titolo di disegnatrice del nome, un volto da proporre al presidente della Repubblica quando sarà”.

