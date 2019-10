Franco Chendi “Io rapito dagli alieni”/ “Sono un prescelto: ecco cosa mi è successo”

Ospite a Mattino 5 c’è il famoso ferrarese Franco Chendi che da anni ormai rivela e racconta dei rapimenti alieni che lo hanno visto protagonista. Il suo racconto è sempre uguale e anche oggi ha spiegato di questi dieci minuti della sua vita in cui è stato portato via, non sa bene dove, proprio dagli alieni che una sera hanno seguito l’auto su cui viaggiava e avrebbero portato via proprio lui lasciando gli amici che si trovavano a bordo: “Il primo particolare che è emerso è che abbiamo perso dieci minuti della nostra vita. Siamo stati bloccati da quella nebbia verdastra. Hanno rapito solo me, una sfera che ci ha affiancato. Non avevamo più cognizione di quello che stesse succedendo, una nebbia verdastra ci ha bloccato. Io sono stato in regressione ipnotica e mi sono ricordato la faccia degli alieni, mi hanno preso su questo lettino e tenendomi immobile mi hanno iniettato qualcosa all’altezza del fegato un liquido che faceva molto bruciore e mi hanno detto che sarei stato più bene“. Secondo quanto ha rivelato in questi anni in tv, Franco Chendi sarebbe stato rapito nel dicembre del 1984 quando una sera, insieme ad un paio di amici, si stava recando a Medicina.

IL RACCONTO DI FRANCO CHENDI A MATTINO 5

Il primo avvistamento di questa sfera di luce, come lo stesso Franco Chendi racconta a Mattino 5, è avvenuto all’andata, verso casa di amici. In quel momento la sfera si è avvicinata ma poi è sparita nel nulla. Al ritorno, invece, l’auto si spense improvvisamente e venne avvolta completamente da una fitta nebbia verdastra e proprio da questa nebbia è venuta fuori di nuovo la sfera bianca che lo ha portato via. Per loro sono passati solo tre secondi ma una volta tornati a casa si sono accorti che i loro orologi erano indietro di 10 minuti che lui chiama di “missing time”. In passato ha pensato che gli alieni gli avessero impiantato qualcosa ma mai nessun esame radiologico lo ha mai rivelato. Adesso parla di un liquido che ha raccontato sottoponendosi ad una serie di sedute di ipnosi regressiva. Lui dichiara di essere un “predestinato” agli incontri con razze di altri mondi tant’è che nel 2012 è stato rapito nuovamente.

Ecco il video del momento:

“Abbiamo perso 10 minuti della nostra vita”

