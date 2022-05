Franco Stagnitta/ L’ex marito di Letizia Battaglia, ecco perché avevano divorziato

Franco Stagnitta, l’unico marito di Letizia Battaglia

Letizia Battaglia, famosa fotoreporter palermitana, ha avuto molti amori nella sua vita ma un solo marito, Franco Stagnitta. Lui è un imprenditore ed è anche il padre delle tre figlie della fotografa: Cinzia, Shobha e Patrizia. La storia d’amore tra i due era nata quando Letizia aveva solo 15 anni e lui 22.

Solo per passione, anticipazioni puntata 22 maggio/ Letizia Battaglia si innamora...

La fotografa, in merito a quel periodo aveva raccontato in alcune interviste: “Quando avevo dieci anni ero felice, libera. Sognavo tante cose: sarei diventata una scrittrice, avrei avuto il principe azzurro. Abitavo a Trieste, la mia infanzia è stata in parte in quella città. Poi siamo tornati a Palermo subito dopo la guerra. Appena arrivò un giovane che mi amava, così sembrava, avevo quindici anni, ho detto sì. Mi sono sposata, volevo tanti figli, volevo essere felice. Invece le cose sono andate in maniera un po’ diversa. Però oggi, pensando alla mia vita, sono certa di non averla degradata, sono contenta di come sono andate le cose, non mi sono venduta, sono libera, dico il mio pensiero e non ho paura di dirlo, questo rende la mia vita non miserabile”. Le parole di Letizia sembrano forti ma in realtà sono solo le parole di una donna che ha scelto la libertà e il divorzio, dopo una relazione che non la rendeva felice.

Chi è Letizia Battaglia?/ Esempio da seguire, "A 20 anni non ero così felice di me"

I problemi di coppia di Franco Stagnitta e Letizia Battaglia

Fu la stessa Letizia Battaglia a parlare dell‘ex marito Franco Stagnitta, del suo carattere e dei problemi del loro matrimonio. In alcune interviste la fotoreporter aveva dichiarato: “Per l’opinione pubblica mio marito mi amava molto, però era un amore limitato: non pensava che era meglio che io studiassi, lavorassi, anziché stare lì senza far niente con i bei vestiti addosso e i gioielli. Non era cattivo, però cercava una mogliettina che cucinava e metteva il sale bene sulle cose. Non mi voleva male, mi voleva tutta per sé”.

Franco Zecchin, ex compagno Letizia Battaglia/ "Era una forza della natura, e poi..."

Letizia si sentiva in gabbia e lei ha sempre odiato quella sensazione, voleva essere libera di esprimere se stessa e di realizzarsi come donna e come lavoratrice e lo ha fatto. I due hanno divorziato quando lei aveva 39 anni. Si sono tenuti in contatto per via delle loro figlie e non hanno mai avuto un brutto rapporto, tanto che in alcuni momenti bui della sua vita, lei gli è comunque rimasta accanto. Letizia racconta un episodio della loro vita dopo il divorzio a Vanity Fair: “Ci siamo lasciati, ma quando poi si ammalò lo andavo a trovare e lui era felice, alla fine siamo stati amici”. Contesti che fanno capire quanto fosse grande il cuore di Letizia e quanto la fine del loro matrimonio fosse dovuta prettamente all’incompatibilità dei loro caratteri e dei loro obiettivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA