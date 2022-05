Franco Zecchin, ex compagno Letizia Battaglia/ “Era una forza della natura, e poi…”

Franco Zecchin e Letizia Battaglia: “Quante cose abbiamo fatto insieme”

Franco Zecchin è l’ex compagno di Letizia Battaglia, la fotografa, fotoreporter e politica italiana scomparsa lo scorso 13 aprile a causa di un tumore. Insieme hanno condiviso un pezzo importante di strada, ma anche vissuto in prima linea la passione per la fotografia, formando un tandem che per un lunghissimo periodo si è impegnato nella lotta contro la mafia. In una recente intervista rilasciata al noto quotidiano La Repubblica, l’ex compagno Franco Zecchin aveva rievocato tutti i grandi momenti e le battaglie condivise insieme all’ex compagna Letizia, descritta come una vera e propria forza della natura: “Lei era davvero una forza della natura: nonostante la malattia l’avesse debilitata, continuava a fare progetti. Non so dove trovasse tanta energia. Di sicuro, il suo amore per Palermo era viscerale. Quante cose abbiamo fatto insieme”.

Franco Zecchin, ex compagno Letizia Battaglia: “Abbiamo fotografato omicidi eccellenti”

Quando si rivanga il passato la commozione rischia di fare brutti scherzi, specialmente se si parla di una persona cara, scomparsa da poco: “Mi sarebbe piaciuto essere in Sicilia per darle l’ultimo saluto, ma non ho trovato la coincidenza giusta con gli aerei”, aveva spiegato Franco Zecchin. L’ex compagno di Letizia Battaglia non ha mai dimenticato le grandi storie di cronaca raccontate attraverso le loro fotografie, scatti che hanno lasciato un segno indelebile: “Abbiamo fotografato insieme gli omicidi eccellenti, lei da una parte, io dall’altra. Così è stato per i delitti di Piersanti Mattarella e del procuratore Gaetano Costa”.

