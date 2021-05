Frank McRae è morto/ L’attore di “48 ore” stroncato da un infarto a 80 anni

L’attore afroamericano Frank McRae è morto a 80 anni a seguito di un infarto. La notizia della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 29 aprile a Santa Monica in California, è stata data dalla nuora a Variety. Nato a Memphis il 3 giugno 1942, McRae è stato un giocatore di football professionista prima di iniziare la carriera di attore, giocando con i Chicago Bears e i Los Angeles Rams. Il primo ruolo risale al 1973 nel gangster movie “Dillinger”, nel ruolo del detenuto Reed Youngblood. Grazie al suo fisico possente e alla sua considerevole altezza (198 cm), ha spesso ottenuto ruoli da duro. Nella seconda metà degli anni ’70 ha recitato in importanti pellicole come “Un mercoledì da leoni” di John Milius, “Taverna Paradiso” di Sylvester Stallone, “Norma Rae” di Martin Ritt e “1941: allarme a Hollywood” di Steven Spielberg. Nel 1979 ha interpretato il caposquadra della macelleria in “Rocky II”, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.

Frank McRae: la carriera al cinema e in tv

Agli inizi degli anni ’80 è apparso “48 ore” di Walter Hill e “Sorvegliato speciale” di John Flynn. McRae è anche apparso nel film della saga di James Bond del 1989 “007 – Vendetta privata” nei panni di Sharkey, un caro amico di Bond (Timothy Dalton) e Felix Leiter (David Hedison). Per non soffermarsi negli stessi ruoli, ha partecipato a pellicole comiche il film di fantascienza “Miracolo sull’8ª strada” di Matthew Robbins e il film parodia “Palle in canna” di Gene Quintano. Ha anche parodiato il suo ruolo in “48 ore” con una performance in “Last Action Hero” del 1993, al fianco di Arnold Schwarzenegger. Nella sua carriera aveva preso parte a circa 40 film. Per la televisione, invece, aveva recitato nelle serie “E.R. – Medici in prima linea“, “Wonder Woman“, “Quincy”, “Ai confini della realtà” e “Hill Street giorno e notte“. Frank McRae lascia suo figlio Marcellus e i suoi nipoti Camden, Jensen e Holden.

