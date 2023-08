Frankie Hi-Nrg Mc difende Sfera Ebbasta e attacca Samuele Bersani/ “Critico rancoroso e fuori dal tempo”

Frankie Hi-Nrg Mc difende Sfera Ebbasta nel dissing con Samuele Bersani: le parole del rapper

Nel dissing tra Samuele Bersani e Sfera Ebbasta si è inserito anche Frankie Hi-Nrg Mc. La questione si è accesa sull’utilizzo dell’autotune da parte del rapper con Bersani che ha affermato che senza i trapper sono stonati. Una tesi supportata da un video spuntato in rete in cui Sfera Ebbasta, nel corso di un concerto a Francavilla al Mare, nel momento in cui non ha l’effetto stecca.

Il rapper Frankie Hi-Nrg Mc, intervenuto sotto a un tweet del giornalista musicale Paolo Giordano, ha difeso Sfera Ebbasta attraverso una tesi lunga e dettagliata. Queste le sue parole: “Se è la forma a rendere bravo l’artista allora siamo fottuti. […] Fontana tagliava le tele. Burri squagliava plastiche con un cannello. Picasso metteva due occhi dallo stesso lato della faccia. Vado avanti? Criticare la forma è pericoloso. […] In questo caso c’è il rant di chi vuole vedere la forma come sostanza. Rispetto e stimo Samuele da sempre, ma non sono per niente d’accordo”.

In seguito ha spiegato: “E te lo dice uno che “rappa perchè non è capace di cantare” (vecchio adagio degli anni ’90, promosso da persone intonate). […] Attaccare sull’uso di un dispositivo (che è in voga da oltre vent’anni) depotenzia il critico. Se si vuole dire che qualcuno ha testi risibili lo si dica, altrimenti anche chi usa il leggio sul palco (come me) è un povero minus habens”.

Infine spiega: “Tuttavia ribadisco che sbeffeggiare qualcuno per il solo fatto che utilizza un dispositivo tecnico in voga dalla fine del secolo scorso fa apparire il critico un novello Elkann, rancoroso e fuori dal tempo. Se il tema è la pochezza autorale, si inferisca su quello”.

